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На Полтавщині чоловік дізнався, що він «мертвий», коли порушив ПДР

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 585

 

За документами його поховали рік тому

На Полтавщині 37-річний чоловік має свідоцтво про власну смерть. Костянтин Джеджеря дізнався про свою «смерть» випадково, коли порушив ПДР і його зупинила поліція. Патрульні перевірили документи, і виявилося, що чоловік рік як «неживий». Поліцейські повідомили Костянтину, що 1-ша міська лікарня в листопаді 2019 року видала свідоцтво про його смерть від пневмонії.


Виявилося, що за документами чоловіка поховали його рідного брата. Той, коли потрапив до лікарні, назвав дані свого брата, бо перебував у розшуку, а на ранок помер. Слідчі не встановлювали особу померлого, а записали дані, які він вказав перед смертю. 



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Автор: Руслана Горгола
Теги: смерть
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