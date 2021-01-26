На Полтавщині чоловік дізнався, що він «мертвий», коли порушив ПДР

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 585

На Полтавщині 37-річний чоловік має свідоцтво про власну смерть. Костянтин Джеджеря дізнався про свою «смерть» випадково, коли порушив ПДР і його зупинила поліція. Патрульні перевірили документи, і виявилося, що чоловік рік як «неживий». Поліцейські повідомили Костянтину, що 1-ша міська лікарня в листопаді 2019 року видала свідоцтво про його смерть від пневмонії.





Виявилося, що за документами чоловіка поховали його рідного брата. Той, коли потрапив до лікарні, назвав дані свого брата, бо перебував у розшуку, а на ранок помер. Слідчі не встановлювали особу померлого, а записали дані, які він вказав перед смертю.







