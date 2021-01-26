На Полтавщині поліцейські та рятувальники діставали автівку, яка злетіла у кювет

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29-го січня на автодорозі Р-60 Кролівець-Конотоп-Ромни-Пирятин поліцейські сектору реагування патрульної поліції Лохвиччини спільно з рятувальниками допомогли водію автомобіля, який злетів у кювет.





Шановні водії! Поліція закликає вас під час ускладнення погодних умов бути максимально уважними на дорозі та обирати перевірені й безпечні маршрути руху. Якщо ви все ж таки потрапили у надзвичайну ситуацію через негоду, одразу повідомляйте до поліції або рятувальників за номерами «102» чи «101».