На Полтавщині поліцейські та рятувальники діставали автівку, яка злетіла у кювет
Сьогодні, 14:31
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Будьте максимально уважними на дорозі
29-го січня на автодорозі Р-60 Кролівець-Конотоп-Ромни-Пирятин поліцейські сектору реагування патрульної поліції Лохвиччини спільно з рятувальниками допомогли водію автомобіля, який злетів у кювет.
Шановні водії! Поліція закликає вас під час ускладнення погодних умов бути максимально уважними на дорозі та обирати перевірені й безпечні маршрути руху. Якщо ви все ж таки потрапили у надзвичайну ситуацію через негоду, одразу повідомляйте до поліції або рятувальників за номерами «102» чи «101».