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Надзвичайні новини

На Полтавщині поліцейські та рятувальники діставали автівку, яка злетіла у кювет

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 388

 

Будьте максимально уважними на дорозі

29-го січня на автодорозі Р-60 Кролівець-Конотоп-Ромни-Пирятин поліцейські сектору реагування патрульної поліції Лохвиччини спільно з рятувальниками допомогли водію автомобіля, який злетів у кювет. 


Шановні водії! Поліція закликає вас під час ускладнення погодних умов бути максимально уважними на дорозі та обирати перевірені й безпечні маршрути руху. Якщо ви все ж таки потрапили у надзвичайну ситуацію через негоду, одразу повідомляйте до поліції або рятувальників за номерами «102» чи «101».
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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