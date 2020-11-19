У Полтаві затримали зловмисників, які торгували наркотиками у telegram. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. Наркоторговці також рекламували свою незаконну діяльність на фасадах будинків міста.
Правоохоронці провели 17 обшуків, у ході яких вилучили:
Наразі двом фігурантів затримали. Щодо інших їх спільників, вирішують питання про пред'явлення підозри.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.