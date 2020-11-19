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У Полтаві затримали зловмисників, які торгували наркотиками у telegram

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 615

 

...їхня ж «реклама» була на фасадах будівель

У Полтаві затримали зловмисників, які торгували наркотиками у telegram. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. Наркоторговці також рекламували свою незаконну діяльність на фасадах будинків міста. 


Правоохоронці провели 17 обшуків, у ході яких вилучили:

  • близько сотні «марок»;
  • понад 40 зіп-пакетів з метамфетаміном та амфетаміном;
  • контейнери з канабісом;
  • зброю;
  • гроші;
  • 2 автомобілі. 


Наразі двом фігурантів затримали. Щодо інших їх спільників, вирішують питання про пред'явлення підозри. 


Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: наркотики обшук
компанія «Інтера Люкс»

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