У Полтаві затримали зловмисників, які торгували наркотиками у telegram

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 615

...їхня ж «реклама» була на фасадах будівель

У Полтаві затримали зловмисників, які торгували наркотиками у telegram. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. Наркоторговці також рекламували свою незаконну діяльність на фасадах будинків міста.





Правоохоронці провели 17 обшуків, у ході яких вилучили:

близько сотні «марок»;

понад 40 зіп-пакетів з метамфетаміном та амфетаміном;

контейнери з канабісом;

зброю;

гроші;

2 автомобілі.





Наразі двом фігурантів затримали. Щодо інших їх спільників, вирішують питання про пред'явлення підозри.





Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.