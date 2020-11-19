На Полтавщині правоохоронці вилучили безакцизних цигарок та тютюну на 3 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.
Спільно з податківцями вони прийшли з обшуком до двох жителів Лохвицького району, які організували торгівлю. Правоохоронці вилучили:
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.204 (Незаконне виготовлення тютюнових виробів, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків). Загрожує «підприємцям» до 10 років за ґратами.