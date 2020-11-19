На Полтавщині правоохоронці вилучили безакцизних цигарок та тютюну на 3 млн гривень

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На Полтавщині правоохоронці вилучили безакцизних цигарок та тютюну на 3 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.









Спільно з податківцями вони прийшли з обшуком до двох жителів Лохвицького району, які організували торгівлю. Правоохоронці вилучили:

понад 720 кг тютюну;

майже 26,5 тис. пачок цигарок, з яких 10,8 тис. без марок акцизного податку;





Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.204 (Незаконне виготовлення тютюнових виробів, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків). Загрожує «підприємцям» до 10 років за ґратами.