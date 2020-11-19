За добу COVID-19 виявили у 14 575 українців, на Полтавщині – у 468

В області померло 8 пацієнтів з коронавірусом
14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 728 осіб;
- летальних випадків – 229;
- одужало – 7 845 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 598 085 осіб;
- одужало – 274 324 особи;
- летальних випадків – 10 598;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 56 594 випадки;
- Вінницька область – 14 857 випадків;
- Волинська область – 20 651 випадок;
- Дніпропетровська область – 26 202 випадки;
- Донецька область – 19 223 випадки;
- Житомирська область – 25 111 випадків;
- Закарпатська область – 20 827 випадків;
- Запорізька область – 22 225 випадків;
- Івано-Франківська область – 30 684 випадки;
- Київська область – 28 427 випадків;
- Кіровоградська область – 4 052 випадки;
- Луганська область – 5 474 випадки;
- Львівська область – 39 916 випадків;
- Миколаївська область – 14 181 випадок;
- Одеська область – 36 053 випадки;
- Полтавська область – 17 403 випадки;
- Рівненська область – 27 054 випадки;
- Сумська область – 20 872 випадки;
- Тернопільська область – 24 843 випадки;
- Харківська область – 50 252 випадки;
- Херсонська область – 8 155 випадків;
- Хмельницька область – 25 290 випадків;
- Черкаська область – 16 437 випадків;
- Чернівецька область – 30 143 випадки;
- Чернігівська область – 13 159 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 17 403 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали 8599 (+471 за добу) жителів області, продовжують лікування 8440 людей, зокрема 146 дітей.
Всього зареєстровано 364 летальні випадки, нових – 8 (Полтава – 3; Кременчук – 3; Горішні Плавні – 1; Хорольський район – 1).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 468.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 8163 (229 нових випадків),
- Кременчук – 2284 (76 нових випадків),
- Полтавський район – 710 (9 нових випадків),
- Миргород – 622 (27 нових випадків),
- Горішні Плавні – 610 (20 нових випадків),
- Зіньківський район – 409 (17 нових випадків),
- Лубни – 392,
- Лохвицький район – 381 (3 нові випадки),
- Котелевський район – 362 (3 нові випадки),
- Диканський район – 271 (2 нові випадки),
- Глобинський район – 246 (1 новий випадок),
- Новосанжарський район – 236 (1 новий випадок),
- Карлівський район – 231 (11 нових випадків),
- Кременчуцький район – 226 (2 нові випадки),
- Великобагачанський район – 198 (3 нові випадки),
- Шишацький район – 183 (1 новий випадок),
- Решетилівський район – 180,
- Хорольський район – 179,
- Кобеляцький район – 174,
- Чутівський район – 164 (13 нових випадків),
- Пирятинський район – 163 (16 нових випадків),
- Гадяч – 141 (12 нових випадків),
- Миргородський район – 137 (6 нових випадків),
- Машівський район – 127,
- Лубенський район – 121,
- Гадяцький район – 115 (5 нових випадків),
- Козельщинський район – 93,
- Гребінківський район – 89,
- Семенівський район – 85 (1 новий випадок),
- Оржицький район – 58 (10 нових випадків).
- Чорнухинський район – 53.
Кількість активних випадків:
- Великобагачанський – 107,
- Гадяч – 54,
- Гадяцький – 59,
- Глобинський – 96,
- Гребінківський – 15,
- Диканський – 65,
- Зіньківський – 154,
- Карлівський – 108,
- Кобеляцький – 70,
- Козельщинський – 39,
- Горішні Плавні – 291,
- Котелевський – 120,
- Кременчук – 1107,
- Кременчуцький – 135,
- Лохвицький – 53,
- Лубни – 125,
- Лубенський – 47,
- Машівський – 53,
- Миргород – 315,
- Миргородський – 54,
- Новосанжарський – 114,
- Оржицький – 15,
- Пирятинський – 109,
- Полтава – 4563,
- Полтавський – 378,
- Решетилівський – 41,
- Семенівський – 27,
- Хорольський – 16,
- Чорнухинський – 6,
- Чутівський – 68,
- Шишацький – 36.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!