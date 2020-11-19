Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 19.11.2020 22:30
Підтверджені:
Україна583510
Кременчук2343
Хворі:
Україна306662
Кременчук967
Одужало:
Україна266479
Кременчук1310
Померло:
Україна10369
Кременчук66
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 14 575 українців, на Полтавщині – у 468

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 332 Коментарів: 3

 

В області померло 8 пацієнтів з коронавірусом

14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 728 осіб;
  • летальних випадків – 229;
  • одужало – 7 845 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 598 085 осіб;
  • одужало – 274 324 особи;
  • летальних випадків – 10 598;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 56 594 випадки;
  • Вінницька область – 14 857 випадків;
  • Волинська область – 20 651 випадок;
  • Дніпропетровська область – 26 202 випадки;
  • Донецька область – 19 223 випадки;
  • Житомирська область – 25 111 випадків;
  • Закарпатська область – 20 827 випадків;
  • Запорізька область – 22 225 випадків;
  • Івано-Франківська область – 30 684 випадки;
  • Київська область – 28 427 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 052 випадки;
  • Луганська область – 5 474 випадки;
  • Львівська область – 39 916 випадків;
  • Миколаївська область – 14 181 випадок;
  • Одеська область – 36 053 випадки;
  • Полтавська область – 17 403 випадки;
  • Рівненська область – 27 054 випадки;
  • Сумська область – 20 872 випадки;
  • Тернопільська область – 24 843 випадки;
  • Харківська область – 50 252 випадки;
  • Херсонська область – 8 155 випадків;
  • Хмельницька область – 25 290 випадків;
  • Черкаська область – 16 437 випадків;
  • Чернівецька область – 30 143 випадки;
  • Чернігівська область – 13 159 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 17 403 випадки захворювання на COVID-19.


Одужали 8599 (+471 за добу) жителів області, продовжують лікування 8440 людей, зокрема 146 дітей.


Всього зареєстровано 364 летальні випадки, нових – 8 (Полтава – 3; Кременчук – 3; Горішні Плавні – 1; Хорольський район – 1).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 468.


 


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 8163 (229 нових випадків),
  • Кременчук – 2284 (76 нових випадків),
  • Полтавський район – 710 (9 нових випадків),
  • Миргород – 622 (27 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 610 (20 нових випадків),
  • Зіньківський район – 409 (17 нових випадків),
  • Лубни – 392,
  • Лохвицький район – 381 (3 нові випадки),
  • Котелевський район – 362 (3 нові випадки),
  • Диканський район – 271 (2 нові випадки),
  • Глобинський район – 246 (1 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 236 (1 новий випадок),
  • Карлівський район – 231 (11 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 226 (2 нові випадки),
  • Великобагачанський район – 198 (3 нові випадки),
  • Шишацький район – 183 (1 новий випадок),
  • Решетилівський район – 180,
  • Хорольський район – 179,
  • Кобеляцький район – 174,
  • Чутівський район – 164 (13 нових випадків),
  • Пирятинський район – 163 (16 нових випадків),
  • Гадяч – 141 (12 нових випадків),
  • Миргородський район – 137 (6 нових випадків),
  • Машівський район – 127,
  • Лубенський район – 121,
  • Гадяцький район – 115 (5 нових випадків),
  • Козельщинський район – 93,
  • Гребінківський район – 89,
  • Семенівський район – 85 (1 новий випадок),
  • Оржицький район – 58 (10 нових випадків).
  • Чорнухинський район – 53.

Кількість активних випадків:

  • Великобагачанський – 107,
  • Гадяч – 54,
  • Гадяцький – 59,
  • Глобинський – 96,
  • Гребінківський – 15,
  • Диканський – 65,
  • Зіньківський – 154,
  • Карлівський – 108,
  • Кобеляцький – 70,
  • Козельщинський – 39,
  • Горішні Плавні – 291,
  • Котелевський – 120,
  • Кременчук – 1107,
  • Кременчуцький – 135,
  • Лохвицький – 53,
  • Лубни – 125,
  • Лубенський – 47,
  • Машівський – 53,
  • Миргород – 315,
  • Миргородський – 54,
  • Новосанжарський – 114,
  • Оржицький – 15,
  • Пирятинський – 109,
  • Полтава – 4563,
  • Полтавський – 378,
  • Решетилівський – 41,
  • Семенівський – 27,
  • Хорольський – 16,
  • Чорнухинський – 6,
  • Чутівський – 68,
  • Шишацький – 36.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

384
Кавоман:
Сьогодні, 10:40

Звідкіля такі цифри?

То мабуть все вороги!!! Адже у травні янелох випустив відосик, де урочисто повідомив, що в Україні, мабуть, найкраще в світі здолали пандемію і йому треба урочисто вручити медальку!

 


7 6
2 357
zzzzzz:
Сьогодні, 11:17

Цитата: Кавоман
випустив відосик
за время карантина по упрощенной процедуре назначены более 10 тыс. чиновников, - "слуга народа" Корниенко. кому пандемия, а тут можно своих без конкурсов напихать...пока "мудрий нарид" обсуждает пандемию



 Владимирсаныч, вас МВФ кинул, и в этом году транша не будет. Казна пуста, а заболеваемость ковидом в первой мировой десятке. Больницы переполнены... Что будем делать?
- А давайте ещё запишем видосик про Порошенко!
- Гениально, Владимирсаныч - а если бы на вашем месте был какой-нибудь дурачок?


6 5
2 357
zzzzzz:
Сьогодні, 12:06

Лікування коронавірусу у хворого й справді може коштувати 30 тисяч гривень, але це тільки в тому випадку, якщо лікар виписав «Актемру», яка коштує 24 тисячі гривень.

Інші ліки коштують менше й ми очікуємо на виділення коштів з бюджету на закупівлю медикаментів», - таке пояснення для «Програми плюс»  оприлюднила головлікар лікарні «Кременчуцька» Оксана Корлякова.

Інше, за її словами, – це заповненість ліжок інфекційного відділення хворими на COVID-19.

«У нас 70 ліжок всього й сьогодні 16 з них вільні. Більшість ліжок під’єднані до кисню, також є кисневі концентратори. До того ж наступного тижня ще 4 таких концентратори ми отримаємо», - зазначила головний лікар.


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