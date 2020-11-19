За добу COVID-19 виявили у 14 575 українців, на Полтавщині – у 468

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В області померло 8 пацієнтів з коронавірусом

14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 728 осіб;

летальних випадків – 229;

одужало – 7 845 осіб;

здійснено тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 598 085 осіб;

одужало – 274 324 особи;

летальних випадків – 10 598;

проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 56 594 випадки;

Вінницька область – 14 857 випадків;

Волинська область – 20 651 випадок;

Дніпропетровська область – 26 202 випадки;

Донецька область – 19 223 випадки;

Житомирська область – 25 111 випадків;

Закарпатська область – 20 827 випадків;

Запорізька область – 22 225 випадків;

Івано-Франківська область – 30 684 випадки;

Київська область – 28 427 випадків;

Кіровоградська область – 4 052 випадки;

Луганська область – 5 474 випадки;

Львівська область – 39 916 випадків;

Миколаївська область – 14 181 випадок;

Одеська область – 36 053 випадки;

Полтавська область – 17 403 випадки;

Рівненська область – 27 054 випадки;

Сумська область – 20 872 випадки;

Тернопільська область – 24 843 випадки;

Харківська область – 50 252 випадки;

Херсонська область – 8 155 випадків;

Хмельницька область – 25 290 випадків;

Черкаська область – 16 437 випадків;

Чернівецька область – 30 143 випадки;

Чернігівська область – 13 159 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 17 403 випадки захворювання на COVID-19.





Одужали 8599 (+471 за добу) жителів області, продовжують лікування 8440 людей, зокрема 146 дітей.





Всього зареєстровано 364 летальні випадки, нових – 8 (Полтава – 3; Кременчук – 3; Горішні Плавні – 1; Хорольський район – 1).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 468.









Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 8163 (229 нових випадків),

Кременчук – 2284 (76 нових випадків),

Полтавський район – 710 (9 нових випадків),

Миргород – 622 (27 нових випадків),

Горішні Плавні – 610 (20 нових випадків),

Зіньківський район – 409 (17 нових випадків),

Лубни – 392,

Лохвицький район – 381 (3 нові випадки),

Котелевський район – 362 (3 нові випадки),

Диканський район – 271 (2 нові випадки),

Глобинський район – 246 (1 новий випадок),

Новосанжарський район – 236 (1 новий випадок),

Карлівський район – 231 (11 нових випадків),

Кременчуцький район – 226 (2 нові випадки),

Великобагачанський район – 198 (3 нові випадки),

Шишацький район – 183 (1 новий випадок),

Решетилівський район – 180,

Хорольський район – 179,

Кобеляцький район – 174,

Чутівський район – 164 (13 нових випадків),

Пирятинський район – 163 (16 нових випадків),

Гадяч – 141 (12 нових випадків),

Миргородський район – 137 (6 нових випадків),

Машівський район – 127,

Лубенський район – 121,

Гадяцький район – 115 (5 нових випадків),

Козельщинський район – 93,

Гребінківський район – 89,

Семенівський район – 85 (1 новий випадок),

Оржицький район – 58 (10 нових випадків).

Чорнухинський район – 53.

Кількість активних випадків:

Великобагачанський – 107,

Гадяч – 54,

Гадяцький – 59,

Глобинський – 96,

Гребінківський – 15,

Диканський – 65,

Зіньківський – 154,

Карлівський – 108,

Кобеляцький – 70,

Козельщинський – 39,

Горішні Плавні – 291,

Котелевський – 120,

Кременчук – 1107,

Кременчуцький – 135,

Лохвицький – 53,

Лубни – 125,

Лубенський – 47,

Машівський – 53,

Миргород – 315,

Миргородський – 54,

Новосанжарський – 114,

Оржицький – 15,

Пирятинський – 109,

Полтава – 4563,

Полтавський – 378,

Решетилівський – 41,

Семенівський – 27,

Хорольський – 16,

Чорнухинський – 6,

Чутівський – 68,

Шишацький – 36.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!