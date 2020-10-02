Штраф має заплатити мотоцикліст, який збив жінку на вулиці Пугачова

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 676 Коментарів: 1

Крім фінансового покарання, чоловіка позбавили права керувати транспортом на один рік

2 жовтня Автозаводський районний суд Кременчука присудив штраф винуватцю ДТП з потерпілими, що сталася 20 березня. Тоді чоловік їхав на мотоциклі Suzuki вулицею Пугачова від вулиці Київської до проспекту Свободи. На нерегульованому пішохідному переході, біля будинку №33/27, мотоцикліст збив жінку.





Потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом верхньої гілки лівої лонної кістки та інші травми, які за ступенем визначаються як ушкодження середнього ступеня тяжкості.





Свою вину у правопорушенні обвинувачений визнав повністю.





Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Покарання – 3400 грн штрафу та позбавлення права керувати транспортними засобами на один рік.





Також обвинувачений має відшкодувати державі 32 446 грн, що були витрачені на стаціонарне лікування потерпілої.





Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.