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Через «Дію» тепер можна сплатити штрафи за порушення ПДР

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 407

 

Додаток оновився та отримав нові функції

Через оновлення додатку «Дія» з'явилися нові можливості. Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що в додатку тепер є нові цифрові документи. Мова йде про:

  • Картку платника податків (РНОКПП);
  • Довідку ВПО (переселенця);
  • Свідоцтво про народження вашої дитини;
  • Електронну прописка у паспортах та свідоцтві.

Нові послуги в застосунку:

  • Можливість поділитися копіями цифрових документів;
  • Перегляд та оплата штрафів за порушення ПДР (фото- та відеофіксація);
  • Перегляд та оплата боргів за виконавчими провадженнями.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Дія штраф
компанія «Інтера Люкс»

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