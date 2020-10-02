Через «Дію» тепер можна сплатити штрафи за порушення ПДР
Сьогодні, 15:05
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Додаток оновився та отримав нові функції
Через оновлення додатку «Дія» з'явилися нові можливості. Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що в додатку тепер є нові цифрові документи. Мова йде про:
- Картку платника податків (РНОКПП);
- Довідку ВПО (переселенця);
- Свідоцтво про народження вашої дитини;
- Електронну прописка у паспортах та свідоцтві.
Нові послуги в застосунку:
- Можливість поділитися копіями цифрових документів;
- Перегляд та оплата штрафів за порушення ПДР (фото- та відеофіксація);
- Перегляд та оплата боргів за виконавчими провадженнями.