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Надзвичайні новини, Полтавщина

Судитимуть експрокурора сусідньої області, який за доларовий хабар обіцяв закрити справу

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 371

Досудове розслідування проводили правоохоронці Полтавщини

До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури. Його звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаної з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Про це інформує Державне бюро розслідувань.


Прокурор вимагав та одержав від місцевої мешканки 7 тисяч доларів хабаря. За ці гроші правоохоронець обіцяв посприяти у закритті кримінального провадження за фактом зберігання наркотичних речовин, де фігурувала жінка. У разі відмови прокурор погрожував скерувати до суду обвинувальний акт відносно неї.


23 квітня 2020 року слідчі ДБР затримали прокурора після одержання неправомірної вигоди.


У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.


Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві. Процесуальне керівництво – прокуратура Полтавської області. Оперативний супровід – Управління СБУ в Дніпропетровській області.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: dbr.gov.ua
Теги: прокурор хабар взятка
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