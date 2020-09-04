Де 10 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 17:49
Переглядів: 827
Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00
10 вересня з 8.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням робіт з виконання інвестиційної програми відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Гайдамацька, 25-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-9;
- пров. Бородинський, 20-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10.