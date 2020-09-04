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Де 10 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 17:49 Переглядів: 827

 

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

10 вересня з 8.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням робіт з виконання інвестиційної програми відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Гайдамацька, 25-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-9;
  • пров. Бородинський, 20-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
компанія «Інтера Люкс»

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