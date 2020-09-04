В Кременчуге прошел митинг против кандидата Порчиряна, в поддержку Валентины Ивановны

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Сегодня, 9 сентября, возле офиса нардепа Мовчана («Слуга народа») состоялась акция протеста. Её организовали кременчугские активисты Орлова, Бутова и Тертычный. Протестовали против бизнесмена Сергея Порчиряна, которого партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Кременчуга.







Все столпились у Зе!офиса Мовчана

Валентина Ивановна, которую собирались защищать, осталась одна, так и просидела полтора часа, пока о ней вспомнили



Активисты обвиняли Порчиряна в том, что раньше он сотрудничал с коммунистами (был членом фракции КПУ в горсовете), что его предприятия загрязняют окружающую среду, а также в том, что он обидел Валентину Ивановну Балко.





Компромат на Порчиряна актвисты развесили на лестнице, ведущей в Зе!офис



Активисты утверждают, что помещение на улице Шевченко, в котором находится Зе!офис нардепа Мовчана, принадлежит Сергею Порчиряну и он сдает его в аренду. В то же время права на часть этого помещения имеет Валентина Ивановна Балко, которая 17 лет судится и никак не может отстоять в судах свое право на часть указанного помещения.



«ТелеграфЪ» ожидал, что организаторы митинга представят документы, подтверждающие права Валентины Ивановны и вину Сергея Порчиряна. Но до документов дело не дошло. Когда митинг начался, Валентина Ивановна осталась одиноко сидеть на стульчике в стороне, а участники митинга столпились вокруг нардепа Мовчана – он рискнул прийти на встречу с активистами. Сергея Порчиряна активисты тоже приглашали, но он не пришел.

Нардеп Мовчан (справа) пришел ответить ан вопросы активистов





Зато на митинг пришла женщина, которая смогла одна перекричать всех активистов. Она кричала, что Порчирян очень хороший и спасает людей из её общественной организации. Перекричать эту сторонницу Порчиряна не удалось никому.



Также посмотреть, как активисты будут «мочить» кандидата от «Слуги народа» Порчиряна подтянулись кременчугские политики Березянский (ОПЗЖ), Ульянов (как бы ЕС), Фещенко («Рідне місто»). Они благоразумно стояли на противоположной стороне улицы. Это было правильное решение, т. к. участники митинга дико орали.









«ТелеграфЪ» распросил Валентину Ивановну, чем её обидел Порчирян. К сожалению, показать документы она не смогла. Но рассказала, в чем суть истории. История началась в 90-х годах с того, что Валентина Ивановна работала в кафе «Вечернее» на углу улиц Ленина и Шевченко. Когда началась приватизация, сотрудники кафе (21 человек) решили его приватизировать. А потом получилось так, что одна из сотрудниц без согласия остальных – в частности Валентины Ивановны – его продала. Потом помещение переходило из одних рук в другие и за 17 лет Валентине Ивановне так и не удалось отстоять в судах свое право на часть этого помещения. Вот что она рассказала:





– Валентина Ивановна, с кем вы судитесь 17 лет?

– Сначала было без Порчиряна, сначала с заведующей, которая обманула нас и продала помещение.

– Когда в этой истории всплыл Порчирян?

– Где-то в 2003 году.

– Как он появился?

– Он никак не появлялся, я просто знала, что он главный там, а уже точно узнала, когда была у него на приеме в 2008 году, когда они перевыкупали и переоформляли помещение. Позвонили мне, я поехала с дочерью и адвокатом, повезли меня куда-то на пивзавод, в ту сторону. И Порчирян предложил мне копейки.

– За что он предложил копейки?

– За то, чтобы я дальше не судилась, а я ему ответила: мне ваши копейки не нужны! Я сужусь не за копейки, а за справедливость! Где справедливость, где закон, скажите вы мне?! Я ему говорю: вы депутат, как вам не стыдно?! Я 18 лет там проработала, квартиру продала, вложила свои деньги!



– Уточните, о каком помещении вы сейчас говорите?

– А все помещение от угла Ленина и сюда на Шевченко – это кафе наше было «Вечернее». А вы знаете, что он мне ответил?! Говорит: кто как может, так и зарабатывает! Я после этого месяц не спала, я судилась дальше, а правды не нашла!



– Как на вас вышли активисты, организовавшие этот митинг? Вы раньше к ним обращались?

– Я узнала, что он, Порчирян, идет в мэры, сама позвонила им, оригиналы документов показывала, разве можно, чтобы такой человек шел на мэры?! Я думала, при Зеленском восторжествует правда, я его очень люблю, уважаю. Никогда ни за кого не голосовала, а за него проголосовала! Я сама астролог, посмотрела его карту и поверила ему сразу. Он такой человек хороший, прекрасный!

– Вы знаете, что этот прекрасный человек утвердил Порчиряна кандидатом в мэры Кременчуга?

– Быть такого не может.





Пока это всё. Нардеп Мовчан обещал изучить документы по делу Порчиряна и Валентины Ивановны. Документы ему обещали предоставить активисты, организовавшие митинг. А Валентина Ивановна никак не могла успокоиться, и всё пыталась нас убедить, что мы ошиблись и неправильно поняли Владимира Зеленского, он не мог принять такое решение по Порчиряну.



О том, как президент Зеленский принимал решение по Порчиряну, можно прочитать здесь: