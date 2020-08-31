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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Партия «Слуга народа» выдвинула в мэры Кременчуга Сергея Порчиряна

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 1 587 Коментарів: 11

 

Просто задайте себе вопрос – вы знаете Сергея Порчиряна? А ваша мама его знает?

Сегодня, 1 сентября, в Полтаве состоялось выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления от президентской партии «Слуга народа». Областная парторганизация выдвинула кандидатом в мэры Кременчуга Сергея Порчиряна.


Порчирян выступил с речью. Сказал о необходимости строительства нового моста через Днепр в Кременчуге и заявил, что это возможно лишь с помощью государства и президента.


Сергей Порчирян выступает на партконференции в Полтаве


Президент Зеленский присутствовал на этом партийном мероприятии в Полтаве.


Сергей Порчирян – состоятельный кременчугский бизнесмен, сфера его деятельности – строительный бизнес. Последние пять лет он не занимался активно политикой в Кременчуге. В свое время был депутатом Кременчугского горсовета, членом фракции коммунистов.


Сегодня нет смысла говорить о том, плохой или хороший политик Порчирян. Просто задайте себе вопрос – вы знаете Сергея Порчиряна? А члены вашей семьи знают Сергея Порчиряна? А соседи вашей семьи знают Сергея Порчиряна?


Сергей Порчирян на фоне урбанистического пейзажа


 

Сергей Порчирян с женой Юлией Цибульской за чашкой утреннего кофе. Цибульская – глава ОО "Інша жінка", в отличии от Порчиряна, она активно занимается политикой в Кременчуге, участвовала в парламентских вбыорах 2019 года.


Избирательная кампания стартует через три дня. Раскрутить за два месяца подзабытого политика так, чтобы за него проголосовало больше кременчужан, чем за Малецкого, с нашей точки зрения, нереально. Это дает нам основания полагать, что «слуги народа» повторно слили Кременчуг команде Шаповалова-Малецкого.


Причем по той же схеме – выставляя кандидатом малоизвестного или подзабытого фигуранта. На парламентских выборах 2019 года «Слуги народа» выставили кандидатом в народные депутаты по Кременчугу малоизвестного адвоката Урина. Он вел достаточно вялую кампанию, долго её не начинал и в итоге проиграл Шаповалову – несмотря на бешеную популярность «Слуги народа» в 2019 году. Теперь «слуги» выставили на выборы мэра достаточно состоятельного, но отсутствовавшего последние пять лет в городской политике и в СМИ бизнесмена Порчиряна. И он будет соперничать с мэром Кременчуга Малецким, который отлично узнаваем и распоряжается мощным коммунальным медиаресурсом (телекомпания, газета). Который имеет возможность для своего продвижения использовать весь городской админресурс.


Вы полагаете, «Слуги народа» действительно рассчитывают на победу своего кандидата на выборах в Кременчуге? По версии "Телеграфа", "слуги народа" умышленно выставили на выборы в Кременчуге кандидата, который не сможет составить реальную конкуренцию действующему мэру Виталию Малецкому.


Осталось напомнить, что членом политсовета Полтавской областной парторганизации партии «Слуга народа» является племянник нардепа Шаповалова нардеп Мовчан.


А вот и свежее фото – племянник нардепа Шаповалова нардеп Мовчан поздравляет кандидата Порчиряна:

 


Источник фото: Фейсбук. страницы Сергея порчиряна, Юлии Цибульской

7
Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге президент Зеленский "Слуга народа" партконференция кандидат в мэры Кременчуг политический слив

Коментарі: 11

880
shoni1970:
Сьогодні, 17:32

Я не понял, а чем мы хуже Одессы? Там клоуна Филимонова выдвинули. а почему у нас ни кого из команды Лиги смеха "Лукас"? Или их всем составом в депутаты горсовета? Не порядок...


14 2
139
pavlov37:
Сьогодні, 17:42

Человек с большой буквы!Всегда всем поможет,всех накормит,с юмором ,добрейшей души человек!!!Хороший хозяйственник!!!Помогает многим при этом никогда не афиширует!В добрый путь !!!


2 16
290
Чувааак:
Сьогодні, 17:43

Цитата: shoni1970
Там клоуна Филимонова выдвинули
клоун він чи ні - це вже вторично. Зеленьский теж комік, але це не завадило йому стати президентом


6 9
2 622
ИМХО:
Сьогодні, 17:45

А что тут думать?! малецкий с Шапококляковым поняли, что делать ставку на Мовчуна не имеет смысла ("Миша у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст!" (добкина помним :))) и решили найти нового (старого) "Мишу", с более весёлым лицом!

blush


8 0
564
romix:
Сьогодні, 17:52

Уровень, достойный ЗЕлектората. 

На них даже силы не надо тратить - они сами себя изведут

ЖриТе)))


9 3
290
Чувааак:
Сьогодні, 18:06

Нерозумію чому кіпіш в коментарях?

Як на мене кермувати має гарний організатор. Якщо добився чогось в житті, знач зміг організувати. Чи думаєте що містом має керувати токар, сантехник чи доярка?


3 6
124
Olexander:
Сьогодні, 18:08

Цитата: pavlov37
Человек с большой буквы!Всегда всем поможет,всех накормит,с юмором ,добрейшей души человек!!!Хороший хозяйственник!!!Помогает многим при этом никогда не афиширует!В добрый путь !!!
так нехай і далі так продовжує,нащо йому в мери ?)А ,ну так,"партія сказала -надо ...(с)


6 0
325
cheh_a:
Сьогодні, 18:37

опять фиолетовые победять


3 0
4 015
zzzzzz:
Сьогодні, 18:48

Цитата: Чувааак
Якщо добився чогось в житті, знач зміг організувати.
от як наприклад шмаркля, так?



Цитата: Чувааак
Якщо добився чогось в житті, знач зміг організувати.
от як наприклад шмаркля, так?


0 4
10
DANILO:
Сьогодні, 19:06

Старый корешок Юрки Шаповалова! Дружат более 25 лет. Хана бюджету города, разтащат, разграбят. Итог будет таким: Малецкий - мер, тандем в сессионном зале команды "Зе" и "За мойбутне"! Все решения только в интересах набить карманы, а Вам голодным - кинуть кость, чтоб не гавкали.  Откройте глаза, подумайте, что Вас всех будет ждать в течение пяти лет. Подумайте о детях! Сметы на ремонты школ, детских садов, больниц завышены в три и более раз! Те-же тротуары. Перечислять можно до бесконечности.  Это Ваши деньги из оплаченных налогов перенесутся в их карманы! Не дайте себя втянуть в игру профессионального сценария Зеленский - Коломойский.


7 0
39
sergik:
Сьогодні, 19:45

Эй, Чувааак! Только бизнесмены могут руководить городом? Есть примеры, как доруководились (вспомните Надошу). Может у токаря, сантехника или доярки совести побольше будет (а от совести и денежная экономия будет)


1 0

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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