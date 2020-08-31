Партия «Слуга народа» выдвинула в мэры Кременчуга Сергея Порчиряна

Сегодня, 1 сентября, в Полтаве состоялось выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления от президентской партии «Слуга народа». Областная парторганизация выдвинула кандидатом в мэры Кременчуга Сергея Порчиряна.
Порчирян выступил с речью. Сказал о необходимости строительства нового моста через Днепр в Кременчуге и заявил, что это возможно лишь с помощью государства и президента.
Сергей Порчирян выступает на партконференции в Полтаве
Президент Зеленский присутствовал на этом партийном мероприятии в Полтаве.
Сергей Порчирян – состоятельный кременчугский бизнесмен, сфера его деятельности – строительный бизнес. Последние пять лет он не занимался активно политикой в Кременчуге. В свое время был депутатом Кременчугского горсовета, членом фракции коммунистов.
Сегодня нет смысла говорить о том, плохой или хороший политик Порчирян. Просто задайте себе вопрос – вы знаете Сергея Порчиряна? А члены вашей семьи знают Сергея Порчиряна? А соседи вашей семьи знают Сергея Порчиряна?
Сергей Порчирян на фоне урбанистического пейзажа
Сергей Порчирян с женой Юлией Цибульской за чашкой утреннего кофе. Цибульская – глава ОО "Інша жінка", в отличии от Порчиряна, она активно занимается политикой в Кременчуге, участвовала в парламентских вбыорах 2019 года.
Избирательная кампания стартует через три дня. Раскрутить за два месяца подзабытого политика так, чтобы за него проголосовало больше кременчужан, чем за Малецкого, с нашей точки зрения, нереально. Это дает нам основания полагать, что «слуги народа» повторно слили Кременчуг команде Шаповалова-Малецкого.
Причем по той же схеме – выставляя кандидатом малоизвестного или подзабытого фигуранта. На парламентских выборах 2019 года «Слуги народа» выставили кандидатом в народные депутаты по Кременчугу малоизвестного адвоката Урина. Он вел достаточно вялую кампанию, долго её не начинал и в итоге проиграл Шаповалову – несмотря на бешеную популярность «Слуги народа» в 2019 году. Теперь «слуги» выставили на выборы мэра достаточно состоятельного, но отсутствовавшего последние пять лет в городской политике и в СМИ бизнесмена Порчиряна. И он будет соперничать с мэром Кременчуга Малецким, который отлично узнаваем и распоряжается мощным коммунальным медиаресурсом (телекомпания, газета). Который имеет возможность для своего продвижения использовать весь городской админресурс.
Вы полагаете, «Слуги народа» действительно рассчитывают на победу своего кандидата на выборах в Кременчуге? По версии "Телеграфа", "слуги народа" умышленно выставили на выборы в Кременчуге кандидата, который не сможет составить реальную конкуренцию действующему мэру Виталию Малецкому.
Осталось напомнить, что членом политсовета Полтавской областной парторганизации партии «Слуга народа» является племянник нардепа Шаповалова нардеп Мовчан.
А вот и свежее фото – племянник нардепа Шаповалова нардеп Мовчан поздравляет кандидата Порчиряна:
Источник фото: Фейсбук. страницы Сергея порчиряна, Юлии Цибульской
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.