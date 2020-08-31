Партия «Слуга народа» выдвинула в мэры Кременчуга Сергея Порчиряна

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 1 587 Коментарів: 11

Просто задайте себе вопрос – вы знаете Сергея Порчиряна? А ваша мама его знает?

Сегодня, 1 сентября, в Полтаве состоялось выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления от президентской партии «Слуга народа». Областная парторганизация выдвинула кандидатом в мэры Кременчуга Сергея Порчиряна.



Порчирян выступил с речью. Сказал о необходимости строительства нового моста через Днепр в Кременчуге и заявил, что это возможно лишь с помощью государства и президента.





Сергей Порчирян выступает на партконференции в Полтаве



Президент Зеленский присутствовал на этом партийном мероприятии в Полтаве.



Сергей Порчирян – состоятельный кременчугский бизнесмен, сфера его деятельности – строительный бизнес. Последние пять лет он не занимался активно политикой в Кременчуге. В свое время был депутатом Кременчугского горсовета, членом фракции коммунистов.



Сегодня нет смысла говорить о том, плохой или хороший политик Порчирян. Просто задайте себе вопрос – вы знаете Сергея Порчиряна? А члены вашей семьи знают Сергея Порчиряна? А соседи вашей семьи знают Сергея Порчиряна?





Сергей Порчирян на фоне урбанистического пейзажа





Сергей Порчирян с женой Юлией Цибульской за чашкой утреннего кофе. Цибульская – глава ОО "Інша жінка", в отличии от Порчиряна, она активно занимается политикой в Кременчуге, участвовала в парламентских вбыорах 2019 года.





Избирательная кампания стартует через три дня. Раскрутить за два месяца подзабытого политика так, чтобы за него проголосовало больше кременчужан, чем за Малецкого, с нашей точки зрения, нереально. Это дает нам основания полагать, что «слуги народа» повторно слили Кременчуг команде Шаповалова-Малецкого.





Причем по той же схеме – выставляя кандидатом малоизвестного или подзабытого фигуранта. На парламентских выборах 2019 года «Слуги народа» выставили кандидатом в народные депутаты по Кременчугу малоизвестного адвоката Урина. Он вел достаточно вялую кампанию, долго её не начинал и в итоге проиграл Шаповалову – несмотря на бешеную популярность «Слуги народа» в 2019 году. Теперь «слуги» выставили на выборы мэра достаточно состоятельного, но отсутствовавшего последние пять лет в городской политике и в СМИ бизнесмена Порчиряна. И он будет соперничать с мэром Кременчуга Малецким, который отлично узнаваем и распоряжается мощным коммунальным медиаресурсом (телекомпания, газета). Который имеет возможность для своего продвижения использовать весь городской админресурс.





Вы полагаете, «Слуги народа» действительно рассчитывают на победу своего кандидата на выборах в Кременчуге? По версии "Телеграфа", "слуги народа" умышленно выставили на выборы в Кременчуге кандидата, который не сможет составить реальную конкуренцию действующему мэру Виталию Малецкому.



Осталось напомнить, что членом политсовета Полтавской областной парторганизации партии «Слуга народа» является племянник нардепа Шаповалова нардеп Мовчан.





А вот и свежее фото – племянник нардепа Шаповалова нардеп Мовчан поздравляет кандидата Порчиряна:





Источник фото: Фейсбук. страницы Сергея порчиряна, Юлии Цибульской