Ось як у Кременчуці пройшов перший дзвоник

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 874 Коментарів: 1

















Фото: Артем Коваленко

Не змінюючи традицій, «Кременчуцький ТелеграфЪ» зробив фоторепортаж із Дня знань, коли учні заполонили школи Кременчука. Дехто зі школярів повернувся туди після літніх канікул (а цьогоріч – ще й після дистанційного навчання в умовах карантину), а деякі прийшли вперше. Першого вересня фотокореспондент ТЪ зазирнув в гімназію №19 та ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка.





Як видно на світлинах, першокласників у гімназії №19 вишикували біля центрального входу з дотриманням дистанції – така собі «карантинна» лінійка.





А от дотримуватися дистанції батькам біля воріт важко, адже кожен хоче подивитися на свою дитину; деякі з батьків стоять на іншій стороні, через дорогу. Та й біля запасного виходу (зі сторони стадіону), як бачимо, також скупчилися люди.





Ось така картина потрапила у об'єктив нашого фотокореспондента біля ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка:





І, звичайно ж, додаємо фотографії, які надіслали до редакції ТЪ наші читачі. Якщо хочете поділитися й власними світлинами, тоді відправляйте їх до 4 вересня включно на адресу: telegraf.in.ua@gmail.com. Обов'язково вказуйте номер школи та клас.









Ліцей №10, 1-Б









Гімназія №19, 1-Г









Гімназія №1, 4-А