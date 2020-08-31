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Кременчук, Освіта, Фотоколекція

Ось як у Кременчуці пройшов перший дзвоник

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 874 Коментарів: 1

 

1 вересня у захисних масках
Фото: Артем Коваленко

Не змінюючи традицій, «Кременчуцький ТелеграфЪ» зробив фоторепортаж із Дня знань, коли учні заполонили школи Кременчука. Дехто зі школярів повернувся туди після літніх канікул (а цьогоріч – ще й після дистанційного навчання в умовах карантину), а деякі прийшли вперше. Першого вересня фотокореспондент ТЪ зазирнув в гімназію №19 та ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка.


Як видно на світлинах, першокласників у гімназії №19 вишикували біля центрального входу з дотриманням дистанції – така собі «карантинна» лінійка.


 

А от дотримуватися дистанції батькам біля воріт важко, адже кожен хоче подивитися на свою дитину; деякі з батьків стоять на іншій стороні, через дорогу. Та й біля запасного виходу (зі сторони стадіону), як бачимо, також скупчилися люди.


 

Ось така картина потрапила у об'єктив нашого фотокореспондента біля ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка:


 

І, звичайно ж, додаємо фотографії, які надіслали до редакції ТЪ наші читачі. Якщо хочете поділитися й власними світлинами, тоді відправляйте їх до 4 вересня включно на адресу: telegraf.in.ua@gmail.com. Обов'язково вказуйте номер школи та клас.


Ліцей №10, 1-Б

   

 


 


Гімназія №19, 1-Г


 


Гімназія №1, 4-А

 

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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: День знаний 1 сентября День знань 1 вересня фотографии

Коментарі: 1

936
Angel737:
Сьогодні, 19:27

Хороших оценок Киндерам.

А Учителям здороья и выдержки!


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