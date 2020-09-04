Президента Зеленского не смутило, что Порчирян работал с коммунистами – он утвердил его кандидатуру в мэры Кременчуга

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 1 155 Коментарів: 3

Сегодня, 9 сентября, член президентской партии «Слуга народа» Алексей Мовчан рассказал, по какому принципу в партии отбирают кандидатов в мэры городов – в частности кандидата в мэры Кременчуга.



Кандидатом в мэры Кременчуга партия «Слуга народа» (областная парторганизация) выдвинула кременчугского бизнесмена Сергея Порчиряна (на топ-фото). Два созыва назад он был депутатом Кременчугского горсовета, членом фракции коммунистов. Читатели «Телеграфа» неоднократно задавали вопрос: почему «слуги народа» выдвинули кандидата, сотрудничавшего с коммунистами? «ТелеграфЪ» спросил об этом нардепа Мовчана – именно Мовчан отвечает за избирательную кампанию «Слуги народа» в Кременчугском районе.





Алексей Мовчан



– По каким критериям в «Слуге народа» отбирают кандидатуры в мэры городов, и Кременчуга в том числе?

– Кандидатов в мэры городов отбирает президент. Конкретно по городу Кременчугу тоже.

– Кто подал президенту кандидатуру Порчиряна?

– Я предлагал других, своих кандидатов, мои кандидатуры не утвердили.

– Кто подал президенту кандидатуру Порчиряна?

– Мне ни президент, ни Порчирян об этом не говорили. Есть предварительная позиция президента Зеленского, кандидатуру Порчиряна ему могли подать из разных источников – это мог быть и губернатор, и кто угодно из политсовета партии, это не регламентировано. Если человек подходит по критериям, которые видит президент, то подобрать такого человека могут и из условного лифта.



– Но ведь это недемократично? Раньше вы обещали праймерис, а теперь получается, что кандидатуру мэра подает президент и спускает её в политсовет и в парторганизацию. Это же недемократично?

– Я так не думаю. Как один из вариантов, рассматривалась и моя кандидатура, но у президента есть четкая позиция по поводу народных депутатов-мажоритарщиков, которые могут и не могут идти в мэры городов. Это значит – если мы идем в мэры города, мы сдаем свой округ, и скорее всего, «Слуга народа» на этом округе уже не изберется. Поэтому кандидатуры народных депутатов сразу отсекались. Я – член партии «Слуга народа», я не имею морального права перечить воле президента.





Это ретрофото – на стене дома в районе Керченской сохранились намертво наклеенные предвыборные плакаты Сергея Порчиряна, когда он шел в горсовет с коммунистами







– Президент и центральный офис партии «Слуга народа» знают, что кандидат Порчирян был членом фракции КПУ в Кременчугском горсовете?

– Да, знают, это проговаривалось перед тем, как утвердить человека кандидатом в мэры, он проходит несколько уровней проверки. Давайте честно – то, о чем вы спрашиваете, было 10 лет назад.

– Я правильно поняла, членство Порчиряна во фракции коммунистов не стало препятствием для выдвижения его кандидатом в мэры Кременчуга от партии «Слуга народа»?

– У Сергея Михайловича Порчиряна есть много положительных качеств – он бизнесмен, он знает, как управлять городом, плюс – он финансово независим.





На вопросы «Телеграфа» нардеп Мовчан отвечал во время митинга протеста, организованного кременчугскими активистами под его офисом на улице Шевченко. Репортаж о митинге и о Валентине Ивановне читайте позже.