Розпочинається подача проєктів на «Громадський бюджет» Кременчука

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 315

Автором проєктів може бути будь-яка особа віком від 14 років

Відзавтра, 10 вересня, розпочинається подача проєктів на «Громадський бюджет» Кременчука. Цього року подача проєктів відбуватиметься тільки в онлайн-форматі на сайті Громадського бюджету. Процес подачі проєктів проходитиме 21 день до 30 вересня включно.

Звертаємо увагу ініціаторів громадських ідей!

- Автором проєктів може бути будь-яка особа віком від 14 років.

- Аналіз проєктів структурними підрозділами виконавчого комітету намічене з 1 жовтня до 30 жовтня – 30 днів.

- Голосування за проєкти відбуватиметься з 3 листопада до 23 листопада – 21 день.

Для реалізації проєктів-переможців «Громадського бюджету-2020» в міському бюджеті передбачена сума 14 865 000 грн.





Цього року також відбулися деякі зміни в частині категорії «Громадського бюджету», а саме, тепер комунальні установи, які можуть брати участь у «Громадському бюджеті», були розділені на комунальні великі (кількість працівників та учнів/вихованців - для дошкільних навчальних і загальноосвітніх навчальних закладів становить більше 500 осіб) та комунальні малі (кількість працівників та учнів/вихованців - для дошкільних навчальних і загальноосвітніх навчальних закладів становить менше 500 осіб).

Подати проєкти можливо буде в таких категоріях:

Великий проєкт – 1 100 000 грн – 2 переможця;

Малий проєкт – 435 000 грн – 11 перемеожців по 1 в кожному із секторів міста;

Комунальний великий проєкт – 435 000 грн – 3 переможця;

Комунальний малий проєкт – 435 000 грн – 5 переможців;

Квартальний майданчик – 1 100 000 грн – 4 переможця.





Кожен автор може подати по одному проєкту в кожній із категорій.





Більш детальну інформацію можна дізнатися на сайті «Громадського бюджету» або за телефонами: 0965319809 – Євген, 0988989123 – Анна.