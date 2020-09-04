Під Полтавою у ДТП зіткнулися «КрАЗ» та легковик - травмувалася дівчинка

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У дитини закрита черепно-мозкова травма та перелом

Сьогодні, 9 вересня, близько 13.10 під Полтавою сталася ДТП. На в'їзді до села Тахтаулове зіткнулися легковик Geely під керуванням 64-річного водія та вантажівки «КрАЗ», якою керував 44-річний водій.





Внаслідок ДТП травмувалася 12-річна пасажирка легковика. Неповнолітню направили до лікарні для надання медичної допомоги, – повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини. Попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом лівої кисті.





Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.