Водій вантажівки пропонував кременчуцьким копам хабар

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Сьогодні, 9 вересня, під час патрулювання траси «Полтава – Олександрія» копи зупинили автомобіль DAF з напівпричепом, водій якого керував автівкою з технічною несправністю. Разом з документами на право керування водій передав патрульним гроші. 55-річний чоловік не заперечував, що порушує встановлені вимоги, та пояснив, що хоче уникнути адмінвідповідальності.





За інформацією патрульної поліції, інспектори винесли водієві постанову за ч. 1 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності) КУпАП. А за пропозицію неправомірної вигоди викликали на місце події слідчо-оперативну групу.