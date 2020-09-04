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Надзвичайні новини, Полтавщина

Водій вантажівки пропонував кременчуцьким копам хабар

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 236

 

Чоловік намагався уникнути адмінвідповідальності

Сьогодні, 9 вересня, під час патрулювання траси «Полтава – Олександрія» копи зупинили автомобіль DAF з напівпричепом, водій якого керував автівкою з технічною несправністю. Разом з документами на право керування водій передав патрульним гроші. 55-річний чоловік не заперечував, що порушує встановлені вимоги, та пояснив, що хоче уникнути адмінвідповідальності.


За інформацією патрульної поліції, інспектори винесли водієві постанову за ч. 1 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності) КУпАП. А за пропозицію неправомірної вигоди викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар патрульная полиция фура взятка
компанія «Інтера Люкс»

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