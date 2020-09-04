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Горишние Плавни возглавляют список наименее загрязненных промышленных городов Украины

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 441

Исследование оценивало загрязнение атмосферного воздуха на предмет содержания 22 загрязняющих веществ, включая 8 тяжелых металлов

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского, Горишние Плавни по индексу загрязнения атмосферы возглавляют список наименее загрязненных промышленных городов Украины. Об этом GMKCenter рассказала руководитель проекта Ferrexpo по улучшению экологии Диана Скиба.


Кременчук у п'ятірці міст з підвищеним рівнем забрудненості повітря, а Горішні Плавні у трійці найчистіших


Исследование оценивало загрязнение атмосферного воздуха на предмет содержания 22 загрязняющих веществ, включая 8 тяжелых металлов. Этого статуса удалось достигнуть в том числе благодаря инвестициям в экологические проекты.


Всего за 2,5 года Ferrexpo вложила в экологические проекты более 891 млн грн (свыше $35 млн). Бюджет текущих экопроектов компании на 2020 год составляет $9,1 млн. Кроме того, компания реализует небольшие проекты по улучшению состояния окружающей среды с запланированными инвестициями в $500 тыс.

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Автор: Алиса Котова
Теги: Горишние Плавни екологія экология Ferrexpo Горішні Плавні
компанія «Інтера Люкс»

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