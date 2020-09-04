Горишние Плавни возглавляют список наименее загрязненных промышленных городов Украины

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 441

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского, Горишние Плавни по индексу загрязнения атмосферы возглавляют список наименее загрязненных промышленных городов Украины. Об этом GMKCenter рассказала руководитель проекта Ferrexpo по улучшению экологии Диана Скиба.







Исследование оценивало загрязнение атмосферного воздуха на предмет содержания 22 загрязняющих веществ, включая 8 тяжелых металлов. Этого статуса удалось достигнуть в том числе благодаря инвестициям в экологические проекты.





Всего за 2,5 года Ferrexpo вложила в экологические проекты более 891 млн грн (свыше $35 млн). Бюджет текущих экопроектов компании на 2020 год составляет $9,1 млн. Кроме того, компания реализует небольшие проекты по улучшению состояния окружающей среды с запланированными инвестициями в $500 тыс.