Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Надзвичайні новини

Вчора у бійках травмували двох кременчужан: один у лікарні

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 634

 

Нападників ТОРівці передали слідчим

Вчора, близько 16.00, на проспекті Полтавському чоловік невідомий чоловік вчинив бійку та поїхав з місця події на автомобілі. 


Відпрацьовуючи територію, ТОРівці виявили ймовірного нападника, схожого за описом зовнішності на описаного потерпілим, який отримав ушкодження голови.


Ще одна подібна ситуація трапилась вчора ввечері на вулиці Кошового. 66-річний чоловік наніс тілесні ушкодження 46-річному громадянину. Лікарі госпіталізували останнього до лікарні.


А ймовірного винуватця патрульні роти ТОР передали працівникам Кременчуцького відділу поліції.


Далі справами займаються слідчі.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: gtrk.tv
Теги: травмы драка
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх