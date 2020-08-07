Вчора у бійках травмували двох кременчужан: один у лікарні

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Вчора, близько 16.00, на проспекті Полтавському чоловік невідомий чоловік вчинив бійку та поїхав з місця події на автомобілі.





Відпрацьовуючи територію, ТОРівці виявили ймовірного нападника, схожого за описом зовнішності на описаного потерпілим, який отримав ушкодження голови.





Ще одна подібна ситуація трапилась вчора ввечері на вулиці Кошового. 66-річний чоловік наніс тілесні ушкодження 46-річному громадянину. Лікарі госпіталізували останнього до лікарні.





А ймовірного винуватця патрульні роти ТОР передали працівникам Кременчуцького відділу поліції.





Далі справами займаються слідчі.