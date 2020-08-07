Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID побив новий рекорд: 1732 нові випадки за добу. 17 з них на Полтавщині, 2 - у Кременчуці

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 203

 

Усього за добу одужав 581 пацієнт

В Україні зафіксовано 1 732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу, повідомляє МОЗ. 17 з них на Полтавщині, по 2 у Кременчуці та Горішніх Плавнях.


14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 летальні, 46 797 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1732 нові випадки. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3129 випадків;
  • Волинська область — 4529 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1658 випадків;
  • Донецька область — 1049 випадків;
  • Житомирська область — 2333 випадки;
  • Закарпатська область — 6080 випадків;
  • Запорізька область — 1038 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6320 випадків;
  • Кіровоградська область — 739 випадків;
  • м. Київ — 10 160 випадків;
  • Київська область — 4429 випадків;
  • Львівська область — 11 658 випадків;
  • Луганська область — 171 випадок;
  • Миколаївська область — 770 випадків;
  • Одеська область — 4732 випадки;
  • Полтавська область — 533 випадки (+17);
  • Рівненська область — 7326 випадків;
  • Сумська область — 783 випадки;
  • Тернопільська область — 3538 випадків;
  • Харківська область — 5583 випадки;
  • Херсонська область — 290 випадків;
  • Хмельницька область — 1514 випадків;
  • Чернівецька область — 7264 випадки;
  • Черкаська область — 1092 випадки;
  • Чернігівська область — 1154 випадки. 
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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