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Надзвичайні новини

На трасі зіткнулись Lanos та DAF: водій легкової автівки загинув на місці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 415

 

Поліція встановлює обставини смертельної ДТП

14 серпня, близько 7.00, на автодорозі Київ-Харків, поблизу повороту до села Ковтуни Хорольського району сталася смертельна ДТП.


Як повідомляє пресслужба поліції, зіткнулися легковий Daewoo Lanos та вантажівка DAF. Унаслідок ДТП водій «Ланоса» загинув на місці.


 

 

Дані про учасників дорожньо-транспортної пригоди, а також обставини та причини зіткнення автомобілів наразі встановлює слідчо-оперативна група поліції. 


Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

 

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: смертельное ДТП
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