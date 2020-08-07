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За добу «банкіри» видурили у кременчужан більше 35 тисяч гривень

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

 

Не повідомляйте працівникам банку CVV-код чи пін-код від картки

За добу «банкіри» видурили у кременчужан більше 35 тисяч гривень, повідомляє пресслужба поліції. 13 серпня до поліції звернулося троє ошуканих:

  • о 12.53 звернувся 50-річний кременчужанин, який розповів, що 12 серпня, близько 14.30 йому зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та під приводом захисту рахунку, заволоділа його грошима в сумі 7 353 грн, які були зняті з банківської картки.
  • о 15.13 звернулась 29-річна кременчужанка, у якої, під приводом розблокування банківської картки, зняли 9 797 грн.
  • о 13.16 звернулась 48-річна жінка, якій зателефонувала невідома особа та представилась працівником банку і шахрайським шляхом заволоділа її грошима всумі 19 116 грн.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство мошенничество
компанія «Інтера Люкс»

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