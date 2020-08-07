На Полтавщині рятувальники діставали із понівеченої вантажівки людей

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Внаслідок ДТП водія та пасажира затисло у кабіні

13 серпня на Полтавщині рятувальники діставали із понівеченої вантажівки людей.





Як повідомляє пресслужба рятувальників, що у Хорольському районі на 219 кілометрі автомагістралі сполученням Київ-Харків-Довжанський зіткнулися вантажний «ГАЗ-3309» та мікроавтобус «Форд-Транзит».





У результаті ДТП водій та пасажир вантажівки отримали травми різної ступені тяжкості та були заблоковані в автівці. Рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання провели деблокування постраждалих та передали лікарям.