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Надзвичайні новини

На Полтавщині рятувальники діставали із понівеченої вантажівки людей

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 138

 

Внаслідок ДТП водія та пасажира затисло у кабіні

13 серпня на Полтавщині рятувальники діставали із понівеченої вантажівки людей.


Як повідомляє пресслужба рятувальників, що у Хорольському районі на 219 кілометрі автомагістралі сполученням Київ-Харків-Довжанський зіткнулися вантажний «ГАЗ-3309» та мікроавтобус «Форд-Транзит».


У результаті ДТП водій та пасажир вантажівки отримали травми різної ступені тяжкості та були заблоковані в автівці. Рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання провели деблокування постраждалих та передали лікарям.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП спасатели
компанія «Інтера Люкс»

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