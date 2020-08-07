13 серпня на Полтавщині рятувальники діставали із понівеченої вантажівки людей.
Як повідомляє пресслужба рятувальників, що у Хорольському районі на 219 кілометрі автомагістралі сполученням Київ-Харків-Довжанський зіткнулися вантажний «ГАЗ-3309» та мікроавтобус «Форд-Транзит».
У результаті ДТП водій та пасажир вантажівки отримали травми різної ступені тяжкості та були заблоковані в автівці. Рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання провели деблокування постраждалих та передали лікарям.