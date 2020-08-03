У Полтаві чоловік погрожував підірвати багатоповерхівку

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«Підривником» виявився той самий чоловік, який у червні цього року влаштував стрілянину в житловому дворі

5 серпня, близько 19.00, полтавські правоохоронці отримали виклик щодо мешканця багатоквартирного будинку на вулиці Баленка. Чоловік погрожував включити газ і підірвати багатоповерхівку, а також кидався цеглою та стільцями у перехожих. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.





Правоохоронці прибули на місце події, вгамували чоловіка та викликали «швидку».





Під час перевірки з'ясувалося, що правопорушником є 60-річний мешканець будинку, якому раніше вже повідомлено про підозру в хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Мова йде про випадок, що стався 16 червня. Тоді чоловік влаштував стрілянину в дворі.





Полтавцю вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення та взяли під варту строком на 60 діб. Однак 20 липня Полтавський апеляційний суд змінив обраний запобіжний захід на домашній арешт із забороною залишати житло.





У зв’язку з неадекватною поведінкою правопорушника та агресивною поведінкою відносно мешканців багатоповерхівки, його доставили до медичної установи для надання фахової допомоги.





Заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін повідомив:





«На часі медики здійснюють необхідний комплекс спеціальних заходів, спрямованих на обстеження стану психічного здоров’я полтавця та його лікування. Водночас слідчі поліції готують клопотання до суду про поміщення чоловіка до спеціального медичного закладу з метою його обов'язкового лікування та запобігання вчиненню ним суспільно небезпечних діянь».