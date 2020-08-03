У Полтаві чоловік погрожував підірвати багатоповерхівку

«Підривником» виявився той самий чоловік, який у червні цього року влаштував стрілянину в житловому дворі
5 серпня, близько 19.00, полтавські правоохоронці отримали виклик щодо мешканця багатоквартирного будинку на вулиці Баленка. Чоловік погрожував включити газ і підірвати багатоповерхівку, а також кидався цеглою та стільцями у перехожих. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.
Правоохоронці прибули на місце події, вгамували чоловіка та викликали «швидку».
Під час перевірки з'ясувалося, що правопорушником є 60-річний мешканець будинку, якому раніше вже повідомлено про підозру в хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Мова йде про випадок, що стався 16 червня. Тоді чоловік влаштував стрілянину в дворі.
Полтавцю вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення та взяли під варту строком на 60 діб. Однак 20 липня Полтавський апеляційний суд змінив обраний запобіжний захід на домашній арешт із забороною залишати житло.
У зв’язку з неадекватною поведінкою правопорушника та агресивною поведінкою відносно мешканців багатоповерхівки, його доставили до медичної установи для надання фахової допомоги.
Заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін повідомив: