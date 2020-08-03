Смотрите, кто к нам пришел! Ему сам Зеленский анализы сдавал

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 1 088 Коментарів: 5

В Кременчуге появилось несколько бордов новой политической партии. Она называется «Перемога Пальчевського». На бордах кременчужанам предлагают «об’єднуватись» – надо понимать, ради «перемоги Пальчевського».



Изображен на бордах Андрей Пальчевский – основатель и владелец сети клиник Eurolab/Евролаб. Знаменит Пальчевский тем, что во время президентских выборов 2019 года кандидат Владимир Зеленский сдал анализы именно в лаборатории «Евролаб».



Вы ещё помните эту трогательную историю, когда бывший и будущий президент ходили сдавать анализы в разные лаборатории?





4 апреля 2019 года Владимир Зеленский заявил, что оба кандидата в президенты должны сдать перед дебатами анализы на алкоголь и наркотики. 5 апреля Петр Порошенко предложил Зеленскому вдвоем сдать анализы в лаборатории НСК «Олимпийский». Порошенко их там и сдал – кровь, мочу и образцы волос. Зеленский же в «Олимпийский» не приехал, он сдавал анализы (только кровь) в лаборатории «Евролаб». Владелец «Евролаб» Андрей Пальчевский на президентских выборах поддерживал кандидата Зеленского. Вот в его лаборатории Зеленский и сдал кровь. А потом выложил результаты своих анализов в Фейсбук.





И вышла с анализами лажа, т. к. бланки были датированы 2 апреля, а не 5-м, когда официально сдавались. Бланки быстро заменили и выложили уже с датой за 5 апреля. Пресс-служба «Евролаб» сообщила, что лаборанты ошибочно поставили в документах не ту дату.



Второй раз Пальчевский с «Евролабом» засветился уже в 1-апрельском скандале с анализами. 1 апреля 2020 года СБУ по решению суда провела обыски в помещениях ООО «Евролаб». Обыски прошли в рамках криминального дела по факту возможного распространения коронавируса в Украине. Звучит, конечно, страшно, но фактически речь шла о возможном сокрытии положительных результатов на COVID-19 у определенных лиц, сделавших тесты на COVID-19 в «Евролабе». СБУ подозревала, что должностные лица «Евролаба» умышленно не информировали соответствующие госучреждения о выявленных случаях COVID-19.





В релизе СБУ также сказано, что это просто-таки недопустимо, когда подозреваемые особы, чтобы избежать ответственности, пытаются перевести проблему в политическую плоскость.



Деятельность Пальчевского не ограничивается только лишь сетью клиник «Евролаб». Он ещё эксперт и телеведущий. В последнее время часто появляется на телеканалах 112Украина и NewsOne.





О создании своей политической силы Андрей Пальчевский заявил в июле.