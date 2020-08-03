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Кременчук, Політика

Смотрите, кто к нам пришел! Ему сам Зеленский анализы сдавал

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 1 088 Коментарів: 5

 

В Кременчуге появились борды новой политической силы

В Кременчуге появилось несколько бордов новой политической партии. Она называется «Перемога Пальчевського». На бордах кременчужанам предлагают «об’єднуватись» – надо понимать, ради «перемоги Пальчевського».


Изображен на бордах Андрей Пальчевский – основатель и владелец сети клиник Eurolab/Евролаб. Знаменит Пальчевский тем, что во время президентских выборов 2019 года кандидат Владимир Зеленский сдал анализы именно в лаборатории «Евролаб».


Вы ещё помните эту трогательную историю, когда бывший и будущий президент ходили сдавать анализы в разные лаборатории?


4 апреля 2019 года Владимир Зеленский заявил, что оба кандидата в президенты должны сдать перед дебатами анализы на алкоголь и наркотики. 5 апреля Петр Порошенко предложил Зеленскому вдвоем сдать анализы в лаборатории НСК «Олимпийский». Порошенко их там и сдал – кровь, мочу и образцы волос. Зеленский же в «Олимпийский» не приехал, он сдавал анализы (только кровь) в лаборатории «Евролаб». Владелец «Евролаб» Андрей Пальчевский на президентских выборах поддерживал кандидата Зеленского. Вот в его лаборатории Зеленский и сдал кровь. А потом выложил результаты своих анализов в Фейсбук.


И вышла с анализами лажа, т. к. бланки были датированы 2 апреля, а не 5-м, когда официально сдавались. Бланки быстро заменили и выложили уже с датой за 5 апреля. Пресс-служба «Евролаб» сообщила, что лаборанты ошибочно поставили в документах не ту дату.


Второй раз Пальчевский с «Евролабом» засветился уже в 1-апрельском скандале с анализами. 1 апреля 2020 года СБУ по решению суда провела обыски в помещениях ООО «Евролаб». Обыски прошли в рамках криминального дела по факту возможного распространения коронавируса в Украине. Звучит, конечно, страшно, но фактически речь шла о возможном сокрытии положительных результатов на COVID-19 у определенных лиц, сделавших тесты на COVID-19 в «Евролабе». СБУ подозревала, что должностные лица «Евролаба» умышленно не информировали соответствующие госучреждения о выявленных случаях COVID-19.


В релизе СБУ также сказано, что это просто-таки недопустимо, когда подозреваемые особы, чтобы избежать ответственности, пытаются перевести проблему в политическую плоскость.


Деятельность Пальчевского не ограничивается только лишь сетью клиник «Евролаб». Он ещё эксперт и телеведущий. В последнее время часто появляется на телеканалах 112Украина и NewsOne.


О создании своей политической силы Андрей Пальчевский заявил в июле.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: анализы очень плохие анализы анализы на COVID-19 коронавирус кровь наркотики алкоголь выборы президента Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

2 193
evil:
Сьогодні, 16:21

не Пальчевским сделанный...


0 1
378
Pereselenets:
Сьогодні, 16:37

К сожалению, наверх в политике вылезает только подлое, жадное гуано. А честные, принципиальные люди пробиться не могут, или не хотят в этой грязи жить. Поэтому так и живем...


16 0
10
NikolayAn:
Сьогодні, 17:42

Пол Киева этим чмом увешано


3 0
553
romix:
Сьогодні, 18:35

Какая-то эпоха иудеев в Украине началась.

А че, сделали это вместе, зеленоглазые))


3 0
4 372
Туся:
Сьогодні, 18:43

 Я за нього віддам свій голос, щоб він мене, як липку обідрав, коли прийду до його лабораторії аналізи здавати. Саме такі майбутні кандидати будуть відчайдушно піклуватися за здоров.я своїх виборців!


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