Вдома у кременчужанина поліцейські знайшли понад кілограм тротилу

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 473 Коментарів: 2

Сьогодні, 6 серпня, у нагірній частині Кременчука пройшли обшуки. У квартирі, де проживає 20-річий хлопець, знайшли близько 1,3 кілограма тротилу.





Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцького відділу поліції Юрій Трембіцький розповів, що відповідні заходи поліція здійснює у рамках розслідування кримінального провадження за фактом нанесення людині тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України) біля одного із розважальних закладів міста. Санкціонований обшук провели за місцем мешкання одного із ймовірних учасників конфлікту, де і знайшли вибухонебезпечну речовину. Походження та мету зберігання тротилових шашок наразі встановлюють слідчі.





Вирішується питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове слідство.