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Надзвичайні новини

Вдома у кременчужанина поліцейські знайшли понад кілограм тротилу

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 473 Коментарів: 2

 

Обшуки пройшли в одній із квартир багатоповерхівки нагірної частини Кременчука

Сьогодні, 6 серпня, у нагірній частині Кременчука пройшли обшуки. У квартирі, де проживає 20-річий хлопець, знайшли близько 1,3 кілограма тротилу.


Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцького відділу поліції Юрій Трембіцький розповів, що відповідні заходи поліція здійснює у рамках розслідування кримінального провадження за фактом нанесення людині тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України) біля одного із розважальних закладів міста. Санкціонований обшук провели за місцем мешкання одного із ймовірних учасників конфлікту, де і знайшли вибухонебезпечну речовину. Походження та мету зберігання тротилових шашок наразі встановлюють слідчі.


Вирішується питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове слідство.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: тротил обыск
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

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Pereselenets:
Сьогодні, 17:46

Этого бы хватило, чтобы снести один девятиэтажный дом.



За такое нужно серьезно наказывать. В случае чего жертвами могли стать десятки людей.



Да, долго еще нам будет аукаться "братская любовь" России...



Последствия войны рагребать еще внуки наши будут.


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zzzzzz:
Сьогодні, 17:53

Цитата: Pereselenets
"братская любовь" России...
да при чем тут это, сейчас вам вольвовод расскажет про партию войны и кто виноват.Атошники и порох!


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