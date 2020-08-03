Сім років тюрми отримав чоловік, який у Кременчуці зарізав рідного брата

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На тілі вбитого виявили не менше 11 ножових поранень. Натомість засуджений розповів, що не пам'ятає більш як трьох ударів ножем

30 липня Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок чоловіку, підозрюваному у вбивстві. Нагадаймо, злочин стався 17 травня у Крюкові на вулиці Василя Стуса. Тоді правоохоронці повідомляли, що під час побутового конфлікту 44-річний чоловік забив до смерті 33-річного родича. Згодом з'ясувалося, що старший брат Юрій зарізав молодшого Артура.









Того дня брати були вдома. Між ними виникла сварка. Юрій зайшов у кімнату будинку, взяв ножа і пішов в коридор флігелю. Там чоловік ударив брата ножем не менше 11 разів. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці. Смерть настала в результаті колото-різаних ран шиї, грудної клітини, лівого передпліччя з ушкодженням зовнішньої сонної артерії, правої легені, які викликали гостру зовнішню та внутрішню крововтрату.









Свідчення обвинуваченого

Свою вину Юрій визнав частково. Пояснив, що 17 травня перебував дома. Близько обіду сходив в аптеку, коли повернувся, то пообідав разом із матір'ю, після чого пішов відпочивати. Дивився телевізор та заснув. Прокинувся від того, що його нетверезий брат Артур зайшов до нього в кімнату та почав вимагати цигарки. Він відмовив та, щоб не розбудити матір, яка відпочивала в сусідній кімнаті, вийшов на подвір'я.





Там конфлікт між братами продовжився, при цьому Артур постійно його ображав, намагався вчинити бійку. Потім потерпілий сказав «Ну зараз я тобі зроблю» та пішов до флігеля, де проживав. Враховуючи те, що між ними вже неодноразово виникали конфлікти, наслідком чого було отримання ним тілесних ушкоджень, в тому числі і ножових поранень, Юрій пішов до своєї кімнати та взяв ніж для захисту. Після цього, тримаючи ніж за спиною, пішов до брата. У флігелі засуджений побачив, як до нього наближається брат з ножем в руках.





Уникаючи нападу, обвинувачений один раз ударив брата ножем у груди. Після удару Артур почав падати на спину та, схопивши рукою, потягнув старшого за собою. Падаючи, він ще раз ударив брата ножем у груди. Потім, коли намагався встати, його рука, яка тримала ніж, зіслизнула та випадково поранила шию брата. Після цього він намагався привести Артура до тями, однак той не реагував.





Обвинувачений вийшов на вулицю та сів на лавку біля будинку. Ніж поклав біля себе. Матері сказав, що напевне вбив брата та попросив викликати швидку та поліцію. Також попрохав у матері, щоб вона дала йому горілки. До того в той день алкоголь не вживав. Не заперечує, що саме від його дій настала смерть брата. Не пам'ятає, щоб наносив більш як три удари потерпілому. Крім нього тілесних ушкоджень брату ніхто не наносив. Стверджує, що захищав себе та матір від агресивної поведінки брата.





Свідчення матері

Матір розповіла, що з 2017 року вона жила разом із синами. Молодший син Артур ніде не працював, зловживав алкоголем, ображав її, забирав гроші, виганяв із дому, часто сварився із братом, чіплявся до нього, бив. Старший син навпаки допомагав їй у всьому, працював.





17 травня на її прохання Юрій сходив до аптеки, після чого разом пообідали та син пішов відпочивати. Чула як до будинку зайшов Артур, який почав чіплятися до Юрія. Брати вийшли на вулицю. Коли вона вийшла на вулицю та пішла до флігеля, на зустріч їй вийшов Юрій та сказав «Мабуть я його вбив». Коли зайшла до флігеля, побачила Артура, який лежав на підлозі. Юрій сів на лавку, поклав біля себе ніж та попросив випити. Вона налила сину горілки та викликала поліцію та швидку. Також зазначила, що у той день, до того як вона налила сину, обвинувачений алкогольні напої не вживав. Претензій до обвинуваченого не мала, прохала його суворо не карати.





Вирок суду

Юрія визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Покарання - сім років позбавлення волі.





Строк відбування покарання рахувати з моменту затримання, тобто з 17 травня 2020 року.





Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.