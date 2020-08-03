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Кременчук, Афіша

Для велосипедистів-любителів проведуть тренінг «Безпечне місто»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 264 Коментарів: 1

 

Запрошують усіх охочих

Кременчуцькі велосипедисти зі спільноти Мan in Motion запрошують початківців-велосипедистів на спільний тренінг «Безпечний велосипедист», як продовження минулорічної співпраці з патрульною поліцією Кременчука. Захід буде корисним для тих, хто не має/майже не має досвіду керування велосипедом у місті.


Тренінг відбудеться у п'ятницю 7 серпня о 17.00 в Автомістечку, що у парку Миру.


Питання які розглянуть:

  • технічний огляд велосипеда та ремкомплект;
  • ПДР для велосипедиста;
  • де і як рухатися в місті;
  • як проїхати великі розв’язки;
  • як проїхати кругове перехрестя;
  • де заборонено їздити на велосипеді;
  • безпечне паркування (як уберегтись від крадіїв).

У суботу 8 серпня об 11.00і на тому ж місці, вже без поліції, проведуть практичне заняття для новачків де розглянуть/відпрацюють на практиці теорію з п'ятниці.


Захід відкритий для всіх охочих, дружній до дітей.


Проте не варто забувати про особисту безпеку на період карантину і дотримуватися рекомендацій МОЗ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: велосипедисти поліція
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

176
Kremen.Club:
Сьогодні, 11:16

Расскажите этим любителям, что езда по тротуарам запрещена, за исключением детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых. По тротуару на мосту в т.ч. И по пешеходным переходам перезжать верхом тоже нельзя.


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