Для велосипедистів-любителів проведуть тренінг «Безпечне місто»

Кременчуцькі велосипедисти зі спільноти Мan in Motion запрошують початківців-велосипедистів на спільний тренінг «Безпечний велосипедист», як продовження минулорічної співпраці з патрульною поліцією Кременчука. Захід буде корисним для тих, хто не має/майже не має досвіду керування велосипедом у місті.
Тренінг відбудеться у п'ятницю 7 серпня о 17.00 в Автомістечку, що у парку Миру.
У суботу 8 серпня об 11.00і на тому ж місці, вже без поліції, проведуть практичне заняття для новачків де розглянуть/відпрацюють на практиці теорію з п'ятниці.
Захід відкритий для всіх охочих, дружній до дітей.
Проте не варто забувати про особисту безпеку на період карантину і дотримуватися рекомендацій МОЗ.