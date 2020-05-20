Терпець урвався: стало відомо, чому в Кременчуці чоловік зарізав рідного брата

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 839

Загиблий нібито тероризував сусідів та власну матір, вимагаючи грошей на шкідливі звички. Та схоже що старший брат такого ставлення до мами стерпіти не зміг

«Надзвичайні новини» зняли сюжет про вбивство, що сталося 17 травня у Крюкові. 44-річний чоловік вдарив молодшого брата ножем у груди та шию. Останній помер на місці.





Сусіди родини погано характеризують загиблого Артура. За їхніми словами, він просив гроші на алкоголь та цигарки. Якщо не давали, то погрожував фізичною розправою.





- Этот человек был невыносим... Человек-террорист. Дай пива, дай водки, дай денег. А если не дашь - побью, - розповідає знайомий родини Сергій.





44-річному Юрію, який чекатиме на вирок суду у слідчому ізолятору, сусіди співчувають. Артур нібито знущався з матері. Сам ніде не працював, але вимагав від неї гроші.





Юрій повернувся додому після проблем в особистому житті та став очевидцем такого ставлення меншого брата до матері - пенсіонерки та інваліда. Схоже, що того дня у чоловіка накипіло і він пішов на брата з ножем.





За інформацією начальника Кременчуцького відділу поліції Араіка Кочкадамяна, у потерпілого на тілі 5 ножових поранень в грудну клітку та в шию. Від таких ушкоджень чоловік помер на місці.





Сам Юрій також говорить про те, що Артур чіплявся до матері та вимагав гроші. Підозрюваний у вбивстві відповів «так» на запитання: «Це вже у Вас терпець урвався?»



