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Убийство на улице Василия Стуса: полиция задержала подозреваемого (дополнено)

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 5 804

 

Под  смертельными ударами погиб 33-летний мужчина

17 мая в Крюкове, на улице Василия Стуса, произошло убийство. Как сообщают в патрульной полиции Кременчуга, на вызов приехали полицейские роты ТОР, которые на месте установили, что в ходе бытового конфликта 44-летний мужчина забил до смерти 33-летнего родственника.


Подозреваемый задержан и передан следственно-оперативной группе.


По предварительным данным, будет открыто уголовное производство по факту убийства (ч. 1 ст. 115 УК). Крюквчанину грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.


Дополнено


По предварительным данным Кременчугского отдела полиции, между мужчинами возникла ссора, во время которой пострадавший получил смертельные ножевые ранения. Вещественные доказательства изъяли. Следователями, под процессуальным руководством местной прокуратуры, решается вопрос об уведомлении фигуранту подозрения и избрании ему меры пресечения.


 

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Автор: solod Джерело фото: патрульная полиция Кременчуга, pl.npu.gov.ua
Теги: убийство Крюков

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