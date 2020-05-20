Захоплення моряків: МЗС 22 травня подасть меморандум до трибуналу ООН

Міністерство закордонних справ України 22 травня подасть до Міжнародного трибуналу з морського права ООН Меморандум у справі про захоплення моряків та кораблів у Чорному морі у листопаді 2018 року, після чого повідомить деталі позову до РФ. Про це у коментарі Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
За словами Євгена Єніна робота над документом триває чітко за графіком. Він нагадав, що Україна ще 1 квітня 2019 року повідомила РФ про спір та підстави позову, на основі яких було започатковано процес створення Арбітражного трибуналу, як це передбачено Конвенцією ООН з морського права. Потім українська сторона звернулася до Міжнародного трибуналу з вимогою застосувати проти Росії тимчасові заходи, і майже рік потому, 25 травня 2019 року, він своїм рішенням зобов’язав Росію негайно відпустити кораблі і членів екіпажу.