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Захоплення моряків: МЗС 22 травня подасть меморандум до трибуналу ООН

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 255

 

Жодний процес не зупинено

Міністерство закордонних справ України 22 травня подасть до Міжнародного трибуналу з морського права ООН Меморандум у справі про захоплення моряків та кораблів у Чорному морі у листопаді 2018 року, після чого повідомить деталі позову до РФ. Про це у коментарі Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.


- Насамперед хотів би розвіяти всі конспірологічні теорії зради, які ширилися мережею останнім часом: ми працюємо над цим кейсом проти Росії у повному обсязі, жодний процес не зупинено, всі матеріали до судових слухань готуються, команда працює на «відмінно». 22 травня Україна має подати свій меморандум у справі проти Росії за її захоплення і затримання трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів. Деталі повідомимо в день подачі меморандуму, - сказав дипломат.


За словами Євгена Єніна робота над документом триває чітко за графіком. Він нагадав, що Україна ще 1 квітня 2019 року повідомила РФ про спір та підстави позову, на основі яких було започатковано процес створення Арбітражного трибуналу, як це передбачено Конвенцією ООН з морського права. Потім українська сторона звернулася до Міжнародного трибуналу з вимогою застосувати проти Росії тимчасові заходи, і майже рік потому, 25 травня 2019 року, він своїм рішенням зобов’язав Росію негайно відпустити кораблі і членів екіпажу.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Азовское море трибунал ООН моряки

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