COVID-19 за добу: в Україні - понад тисяча випадків, на Полтавщині +7

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Станом на 9.00 4 серпня в Україні зафіксовано 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 1 764 людей, 40 613 пацієнтів одужало.





МОЗ України повідомляє, що за добу виявили 1 061 новий випадок. Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена: