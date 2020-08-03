COVID-19 за добу: в Україні - понад тисяча випадків, на Полтавщині +7
Сьогодні, 10:01
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За добу одужало 737 пацієнтів
Станом на 9.00 4 серпня в Україні зафіксовано 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 1 764 людей, 40 613 пацієнтів одужало.
МОЗ України повідомляє, що за добу виявили 1 061 новий випадок. Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2848 випадків;
- Волинська область — 4008 випадків;
- Дніпропетровська область — 1459 випадків;
- Донецька область — 903 випадки;
- Житомирська область — 1967 випадків;
- Закарпатська область — 5384 випадки;
- Запорізька область — 851 випадок;
- Івано-Франківська область — 5041 випадок;
- Кіровоградська область — 711 випадків;
- м. Київ — 8662 випадки;
- Київська область — 3877 випадків;
- Львівська область — 10067 випадків;
- Луганська область — 130 випадків;
- Миколаївська область — 648 випадків;
- Одеська область — 3545 випадків;
- Полтавська область — 466 випадків (+7);
- Рівненська область — 6355 випадків;
- Сумська область — 560 випадків;
- Тернопільська область — 3121 випадок;
- Харківська область — 4093 випадки;
- Херсонська область — 230 випадків;
- Хмельницька область — 1200 випадків;
- Чернівецька область — 6229 випадків;
- Черкаська область — 955 випадків;
- Чернігівська область — 909 випадків.