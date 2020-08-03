Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 03.08.2020 11:00
Підтверджені:
Україна73158
Кременчук134
Хворі:
Україна31544
Кременчук9
Одужало:
Україна39876
Кременчук121
Померло:
Україна1738
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 за добу: в Україні - понад тисяча випадків, на Полтавщині +7

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 899

 

За добу одужало 737 пацієнтів

Станом на 9.00 4 серпня в Україні зафіксовано 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 1 764 людей, 40 613 пацієнтів одужало.


МОЗ України повідомляє, що за добу виявили 1 061 новий випадок. Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2848 випадків;
  • Волинська область — 4008 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1459 випадків;
  • Донецька область — 903 випадки;
  • Житомирська область — 1967 випадків;
  • Закарпатська область — 5384 випадки;
  • Запорізька область — 851 випадок;
  • Івано-Франківська область — 5041 випадок;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • м. Київ — 8662 випадки;
  • Київська область — 3877 випадків;
  • Львівська область — 10067 випадків;
  • Луганська область — 130 випадків;
  • Миколаївська область — 648 випадків;
  • Одеська область — 3545 випадків;
  • Полтавська область — 466 випадків (+7);
  • Рівненська область — 6355 випадків;
  • Сумська область — 560 випадків;
  • Тернопільська область — 3121 випадок;
  • Харківська область — 4093 випадки;
  • Херсонська область — 230 випадків;
  • Хмельницька область — 1200 випадків;
  • Чернівецька область — 6229 випадків;
  • Черкаська область — 955 випадків;
  • Чернігівська область — 909 випадків. 
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
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