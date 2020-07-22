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У Кременчуці копи зупинили велосипедиста, який винахідливо сховав наркотики

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 522

 

Окрім пакету з наркотичними речовинами у сумці, у чоловіка знайшли капсулу під велосипедним ліхтариком

Вночі з 23 на 24 липня на провулку Солдатському екіпаж патрульних зупинив велосипедиста, який винахідливо сховав наркотики. Про це сповістила патрульна поліція Кременчука.


Почалося все з того, що при появі службового автомобіля чоловік різко змінив напрямок руху, але інспектори його наздогнали. Під час спілкування 44-річний громадянин ухилявся від запитань та поводив себе підозріло. Відповідно до законодавства поліціянти провели поверхневу перевірку.


У сумці велосипедиста знаходився поліетиленовий пакет із білою кристалічною речовиною та пакет із зеленою речовиною у подрібненому стані. Також під велосипедним ліхтариком був сховок – там знайшли капсулу із порошкоподібною речовиною. Ймовірно, вказані речовини є наркотичними.


На місце викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Речовини вилучили у присутності свідків.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики велосипедист полиция

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