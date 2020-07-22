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Вибуховий сюрприз: кременчужани знайшли в знятій квартирі боєприпас

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 719 Коментарів: 1

 

Наразі чекають на приїзд вибухотехніків, які перевірять знахідку

24 липня на вулиці Європейській люди знайшли в орендованій квартирі ймовірний боєприпас.


 

Як поінформував Кременчуцький відділ поліції, наразі чекають прибуття вибухотехніків, які проаналізують знахідку.


Інформація перевіряється.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: квартира боеприпас

Коментарі: 1

869
shoni1970:
Сьогодні, 11:21

Полтавский террорист таки добрался к нам?

 


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