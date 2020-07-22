Вибуховий сюрприз: кременчужани знайшли в знятій квартирі боєприпас

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 719 Коментарів: 1

Наразі чекають на приїзд вибухотехніків, які перевірять знахідку

24 липня на вулиці Європейській люди знайшли в орендованій квартирі ймовірний боєприпас.





Як поінформував Кременчуцький відділ поліції, наразі чекають прибуття вибухотехніків, які проаналізують знахідку.





Інформація перевіряється.