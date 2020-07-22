Форвард хокейного клубу «Кременчука» перейшов у «Дніпро»

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У Дніпрі гравець виступатиме під номером 92

Ексфорвард «Кременчука» перейшов до «Дніпра», про це повідомляє офіційний Instagram-аккаунт клубу.





Херсонський клуб підписав контракт з російським форвардом Олексієм Зайцевим. Гравець має досвід виступів в чемпіонаті ВХЛ (91 матч, 18 шайб, 23 передачі), а також першості Казахстану (59 матчів, 10 шайб, 14 передач).





Нагадаємо, Зайцев грав у складі ХК «Кременчук». За підсумками регулярного сезону увійшов до топ-3 бомбардирів з 51 очком (10 + 41) в 33 матчах і показником корисності +27. До них Зайцев додав 3 (1 + 2) очки в 7 матчах плей-офф.





У 3-му чемпіонаті УХЛ разом з кременчужанами став бронзовим призером, віддавши найбільшу кількість гольових передач за підсумками регулярного сезону 2018/19 - 41.





Після 4 матчів (4 очка, +2) в «Кременчук» в сезоні 2019/20 нападник перейшов в «Єрмак», а потім підписав угоду з «Південним Уралом».





У «Дніпрі» хокеїст буде виступати під номером «92».