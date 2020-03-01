Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині на отриманні хабаря затримали митника

Сегодня, 12:02 Просмотров: 966 Комментариев: 2

 

Митник одержав гроші від приватного підприємця за безперешкодне розмитнення 2 автомобілів

На отриманні хабаря викрили начальника одного з відділів Полтавської митниці Державної фіскальної служби. За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, посадовець отримав 3,3 тисяч гривень.


За версією слідства, митник одержав гроші від приватного підприємця за сприяння в безперешкодному розмитненні 2 автомобілів.


Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням). Наразі посадовець затриманий. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

4
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pol.gp.gov.ua
Теги: хабар взятка таможня

Комментарии: 2

21
gansit:
Сегодня, 14:23

- За что вас арестовали?
- За взятку.
- А как отпустили?
- За взятку. smile


+1
34
Aleks1990:
Сегодня, 14:32

взял бы 3 ляма, все было б гуд)))


0
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