40 фактів про хокейний клуб «Кременчук» у призупиненому чемпіонаті

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Хокейний клуб «Кременчук» на паузі через пандемію коронавірусу. Пресслужба ХК «Кременчук» підготувала спеціальний матеріал про те, яким був сезон 2019-2020 для «містян» у цифрах, а саме 40 фактів про кременчуцьку команду.









1 - хокейний клуб «Кременчук» посів перше місце у регулярному чемпіонаті УХЛ-Парі-Матч сезону-2019-2020.





2 - понад дві сотні шайб кременчужани закинули в регулярці - 251, більше ніж будь-яка інша команда ліги.









3 - третій раз «містяни» виграли регулярний чемпіонат України у своїй історії. До 2019-2020 це було в сезонах 2014-2015 і 2016-2017.





4 - одразу чотири гравці кременчуцької команди зайняли перші місця в гонці бомбардирів ліги:

1. Орлов - 69 (36 + 33),

2. Кисельов - 63 (34 + 29),

3. Созонов - 60 (25 + 35),

4. Ворона - 55 (17 + 38).









5 - в середньому понад п'ять сотень уболівальників (581), згідно з офіційною статистикою, відвідували в сезоні-2019/20 домашні ігри ХК «Кременчук» на арені «Айсберг».





6 - нинішній чемпіонат України (плей-офф якого планують дограти в вересні-2019) став шостим в історії ХК «Кременчук» (срібний призер (3) діє до: 2015 2017, 2018. Бронзовий призер (2) діє до: 2016, 2019). Кременчуцький хокейний клуб - єдина спортивна команда в ігрових видах спорту, яка представляла Кременчук в єврокубках (півфінал Континентального Кубка 2016 в Руані (Франція)).





7 - голів забили кременчужани в меншості в регулярці. Кременчуцька команда зробила рекордну переможну домашню серію з семи перемог поспіль (02.11.2019 - 15.01.2020).





8 - років арені «Айсберг» у 2020 році.





9 - дев'ять сухих перемог на рахунку «містян» (7 - Новицький, 1 - Гордюшин, одна +/-).









10 - років виповниться ХК «Кременчук» в цьому році (заснований 9 червня 2010 року).





11 - перемог поспіль здобули підопічні Олександра Савицького.





12 - штрафних кидків пробивали суперники кременчужанам, забили 3.









13 - голів «містяни» пропустили у меншості, це кращий показник в лізі (відстояли ворота в 91%).





14 - булітів пробивали кременчужани (4 реалізували).





15 - вересня 2019 року «Кременчук» зіграв першу гру в чемпіонаті-2019-2020, вигравши вдома у «Білого Барса» 6:0.





16 - перемог з великим рахунком здобули кременчужани в сезоні (понад 5 шайб).





Шістнадцять гравців для національної збірної України підготував ХК «Кременчук» за шість сезонів. Будучи хокеїстами кременчуцької команди ці хокеїсти дебютували в першій команді країни в офіційних іграх: Кузьмик, Шевчук, Андрейків, Романенко, Жовнір, Чернишенко, Ігнатенко, Варивода, Бойков, Луговий, Гриценко, Карпенко, Гордюшин, Савченко, Александров, Ворона.





17 - турах поспіль «містяни» набирали очки (30.10.2019 - 22.01.2020).





У сімнадцять років вперше в УХЛ зіграв корінний кременчужанин Гліб Варава (в 30 іграх набрав 5 (2+3) очок. Гліб - наймолодший в складі «містян», гравець юніорської збірної України.





18 - раз в гостьових іграх з 20 «Кременчук» набирав очки, поступившись в основний час тільки у двох.





19 - шайб закинув «Кременчук» за сезон «Дніпру», пропустивши від херсонців 15.









20 - домашніх ігор зіграли в регулярному чемпіонаті «містяни», набирали очки в 17 зустрічах на арені «Айсберг».





21 - шайбу «Кременчук» пропустив від «Донбасу» в сезоні, «відвантаживши» у відповідь 24 голи.





22 - вересня 2020 року, перша шайба корінного кременчужанина в УХЛ (Варава, «Крижані Вовки» 11:1).





Двадцять два гравці «містян» одягали майки національної збірної України в офіційних турнірах (Петранговський, Гніденко, Ісаєнко, Захарченко, Толстушко, Гаврик, Кузьмик, Шевчук, Андрейків, Романенко, Жовнір, Чернишенко, Ігнатенко, Варивода, Бойков, Луговий, Гриценко, Карпенко, Гордюшин, Савченко, Александров, Ворона). Під керівництвом кременчужан - генерального менеджера збірної Сергія Мазура та головного тренера Олександра Савицького - збірна України востаннє добивалася перемоги, ставши чемпіонами світи у 2016 році в Першому дивізіоні, групі В.





23 - листопада 2019 року «Кременчук» вдома всуху обіграв «Донбас» 3:0. Через тиждень в Дружківці кременчужани були сильнішими 5:1. Ці два виграші стали значущими для майбутнього виграшу в регулярному чемпіонаті.









24 - середній вік гравців команди.





25 - номер вибрав собі після повернення в «Кременчук» форвард Чердак. Володимир «останній з могікан», який грав у першому сезоні для кременчужан в чемпіонаті України 2014-2015 років.





26 - лютого 2020 року найбільша перемога «містян» в сезоні (14:0 з «Динамо»).





27 - номер капітана команди Кисельова. За два сезони в команді Микола продемонстрував стабільну результативність, набираючи в регулярному чемпіонаті по 63 очки (38+25 і 34+29). Минулого року він став кращим бомбардиром ліги, в цьому - другим.





28 - найбільшу кількість перемог в лізі серед воротарів здобув Новицький. Він кращий за пропущеними шайбами (в середньому 1,42) і за відсотком відбитих кидків - 93,3%.





29 -%, у «Кременчука» найкраща реалізація чисельної переваги в лізі, 40 раз «містяни» реалізували більшість зі 138 спроб. 29 лютого 2020 року, за тур до закінчення, кременчужани оформили перемогу в регулярному чемпіонаті («Динамо» 14:1). У цьому поєдинку гольовим покером відзначився Орлов.





30 - поєдинках набирав очки Орлов. Тридцять гравців були в складі «Кременчука» на фініші регулярки.





31 - серпня на переповненій льодовій арені СК «Айсберг» відбулася остання гра передсезонного турніру Kremenchuk Open Cup-2019, в якій зустрілися лідери - «Кременчук» і «Донбас», що мали до вирішального поєдинку за дві перемоги і відповідно по шість очок. Кременчужани виграли в серії післяматчевих булітів 2:1Б і втретє в історії трофею залишили кубок в рідному місті









32 - матчі виграли «містяни». Кращий бомбардир серед захисників з 32 (12+20) очками Толстушко.





33 - року, Пукса - найдосвідченіший гравець кременчуцької команди.





34 - поєдинку зіграв голкіпер «містян» Новицький, він більше всіх в лізі був на льоду в регулярному чемпіонаті - 2032,26 хвилини.





35 - матчах сезону кременчужани набирали очки. Тридцять п'ять хокеїстів виходили в майці «Кременчука» на лід в цьому сезоні.





36 - голів забив кращий снайпер ліги нападник Орлов.





37 - ігор без вилучень провів самий дисциплінований хокеїст команди Ворона, всього 4 хвилини штрафу в 39 поєдинках.





38 - Ворона перший в УХЛ за гольовими передачами. Цікаво, що форвард грає під №38.









39 - більше всіх зіграли за команду Орлов, Кисельов, Созонов і Ворона.





40 - підопічні Олександра Савицького лідирували з першого і до останнього 40-го туру.





46 - шайб з 251 кременчужан закинули захисники (18,3%).









57 - кращий коефіцієнт корисності в лізі за системою +/- у Орлова і Созонова.





64 - кременчужани пропустили найменше голів у лізі.





66 - кидків завдали гравці ХК «Кременчук» в грі з «Динамо» 22 січня 2020 роки (13:0).





77 - номер вулиці Київській, де знаходиться арена «Айсберг».





82 - середня вага хокеїстів «Кременчука».





96 - очок набрали кременчужани в регулярці.





138 - ХК «Кременчук», попри кращі оборону і атаку в лізі, менше всіх в чемпіонаті грав в більшості.









181 - см, середній зріст гравців «містян».





187 - різниця між забитими і пропущеними шайбами кременчужан в сезоні, найкраща в лізі.





198 - см, найвищий хокеїст «Кременчука» та ліги захисник Фроленко.





200 ігор - ХК «Кременчук» в регулярному чемпіонаті України (9 січня 2020 року перемога в Білій Церкві проти «Білого Барса» 10:4).





250 - в матчах «Кременчука» в чемпіонатах України разом з плей-офф (26 лютого 2020 року з «Динамо» 14:0)





350 - ігор Івана Савченка в чемпіонаті України разом з плей-офф (26 грудня 2019 року з «Вовками» 9:1).





408 - гольових передач віддали гравці «містян» за сезон.





659 - більше всіх в лізі (251+408) очок набрали кременчуцькі хокеїсти (в середньому 17 за гру).





815 - завдали кидків по воротах «Кременчука».









1000 - гол кременчужан в регулярці забив 9 жовтня 2019 року Ефімочкін в матчі проти «Крижаних Вовків» в Києві, зробивши рахунок 9: 0 на користь гостей (підсумковий 11:0).





1200 - закинутих шайб «городян» разом з плей-офф в чемпіонатах України (Ворона, 26 грудня 2019 року, восьмий гол у поєдинку з «Вовками» (9:1).





1521 - кидок завдали по воротах суперника кременчужани, краща їх реалізація в лізі - 16,5%.



