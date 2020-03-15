Мерія вводить масковий режим - таке рішення ухвалили під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу
У Кременчуці із четверга (26 березня) у магазини, аптеки та транспорт пускатимуть лише в масках. Рішення про масковий режим ухвалили під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу, який створений у мерії.
Режим роботи в масках вводиться для продавців, водіїв транспорту, вимога діє до покупців та пасажирів. У магазини, аптеки та транспорт людей пускатимуть теж лише в масках.
Як запевнила керівник відділу торгівлі та підприємництва виконкому, торговельні мережі вже забезпечили продавців масками.
Що робити людям в умовах дефіциту масок в аптеках? Таке питання теж пролунало під час засідання.
Мер Віталій Малецький порадив людям згадати радянські часи: зшити багаторазові маски з марлі в домашніх умовах, прати та прасувати їх.
Віцемер Ольга Усанова зауважила, що раніше лікарі радили одягати маски лише хворим людям, але зараз рекомендації змінюються.
Водночас, представник центру лабораторних досліджень наголосив, що носити маску разову можна лише максимум 3 години, а потім слід міняти. Респіратор можна носити 4 години. Багаторазові маски можна використовувати повторно після прання і прасування. (Уточнено).
Станом на 24 березня у Кременчуці не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.
ДОДАНО
Про це на брифінгу заявив заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, відповідаючи на прохання «поставити крапку» у питанні масок, повідомляє Громадське.
Лікар пояснив, що коли людей просять вдягати маску у громадському транспорті та будівлях, це означає — маска захищає не вас, а від вас людей, які там перебувають.
«Тому, вдягаючи маску у цей конкретний момент, ми зменшуємо можливість інфікування людей, які працюють у державних структурах, і які зобов’язані сьогодні виходити на роботу, щоби забезпечити життєдіяльність країни», — зазначив Ляшко.
Він уточнив, що з маскою зменшується відстань, на яку інфікована людина поширює збудника хвороби, зокрема коронавірус.
Висновки. Судячи з пояснення лікаря, масковий режим фактично ввводиться тоді, коли кожну людину розглядають як потенційного носія хвороби. Маска - захист від розповсюдження вірусу носієм. Вона не захищає здорову людину. Масковий режим введений в Києві, де нині вже зареєстровано 29 випадків захворювань на коронавірус (дані МОЗ на 10.00, 24 березня). Масковий режим у Києві ввели після виявлення хвороби. У Києві введений режим надзвичайної ситуації.
Але чи є підстави зараз, ще й при дефіциті масок, вводити масковий режим у Кременчуці, де немає жодного випадку коронавірусу?