Коронавірусне: у Кременчуці з 26 березня в магазини, аптеки та транспорт пускатимуть лише в масках (додано)

Сегодня, 11:08 Просмотров: 11 425 Комментариев: 31

Мерія вводить масковий режим - таке рішення ухвалили під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу

У Кременчуці із четверга (26 березня) у магазини, аптеки та транспорт пускатимуть лише в масках. Рішення про масковий режим ухвалили під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу, який створений у мерії.





Режим роботи в масках вводиться для продавців, водіїв транспорту, вимога діє до покупців та пасажирів. У магазини, аптеки та транспорт людей пускатимуть теж лише в масках.





Як запевнила керівник відділу торгівлі та підприємництва виконкому, торговельні мережі вже забезпечили продавців масками.





Що робити людям в умовах дефіциту масок в аптеках? Таке питання теж пролунало під час засідання.





- Ми шукаємо можливість придбати такі маски, - сказала пані Жорняк.





Мер Віталій Малецький порадив людям згадати радянські часи: зшити багаторазові маски з марлі в домашніх умовах, прати та прасувати їх.





Віцемер Ольга Усанова зауважила, що раніше лікарі радили одягати маски лише хворим людям, але зараз рекомендації змінюються.





- Хочу сказати, що зараз навіть МОЗ змінив свої рекомендації. Якщо раніше рекомендували одягати маску лише тим людям, які мають респіраторні прояви (чхання,сльозотечу, нежить) то зараз рекомендується одягати маски всім задля того, щоб і не вдихали повітря з можливими збудниками хвороб і не видихали, - сказала Ольга Усанова.

(додано)





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Водночас, представник центру лабораторних досліджень наголосив, що носити маску разову можна лише максимум 3 години, а потім слід міняти. Респіратор можна носити 4 години. Багаторазові маски можна використовувати повторно після прання і прасування. (Уточнено).





Станом на 24 березня у Кременчуці не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.





ДОДАНО

Що саме рекомендує МОЗ з приводу масок?

Медична маска не захищає людину від коронавірусу, але вона може захистити оточуючих, якщо ця людина є носієм вірусу.