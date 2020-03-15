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Коронавірусне: у Кременчуці з 26 березня в магазини, аптеки та транспорт пускатимуть лише в масках (додано)

Сегодня, 11:08 Просмотров: 11 425 Комментариев: 31

 

Мерія вводить масковий режим - таке рішення ухвалили під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу

У Кременчуці із четверга (26 березня) у магазини, аптеки та транспорт  пускатимуть лише в масках. Рішення про масковий режим ухвалили під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу, який створений у мерії.


Режим роботи в масках вводиться для продавців, водіїв транспорту, вимога діє до покупців та пасажирів. У  магазини, аптеки та транспорт людей пускатимуть теж лише в масках.


Як запевнила керівник відділу торгівлі та підприємництва виконкому, торговельні мережі вже забезпечили продавців масками. 


Що робити людям в умовах дефіциту масок в аптеках? Таке питання теж пролунало під час засідання. 


- Ми шукаємо можливість придбати такі маски, - сказала пані Жорняк. 


Мер Віталій Малецький порадив людям згадати радянські часи: зшити багаторазові маски з марлі в домашніх умовах, прати та прасувати їх. 


Віцемер Ольга Усанова зауважила, що раніше лікарі радили одягати маски лише хворим людям, але зараз рекомендації змінюються. 


- Хочу сказати, що зараз навіть МОЗ змінив свої рекомендації. Якщо раніше рекомендували одягати маску лише тим людям, які мають респіраторні прояви (чхання,сльозотечу, нежить) то зараз рекомендується одягати маски всім задля того, щоб і не вдихали повітря з можливими збудниками хвороб і не видихали, - сказала Ольга Усанова.
(додано)


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Водночас, представник центру лабораторних досліджень наголосив, що носити маску разову можна лише максимум 3 години, а потім слід міняти. Респіратор можна носити 4 години. Багаторазові маски можна використовувати повторно після прання і прасування. (Уточнено).


Станом на 24 березня у Кременчуці не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. 


ДОДАНО

Що саме рекомендує МОЗ з приводу масок? 

Медична маска не захищає людину від коронавірусу, але вона може захистити оточуючих, якщо ця людина є носієм вірусу.

Про це на брифінгу заявив заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, відповідаючи на прохання «поставити крапку» у питанні масок, повідомляє Громадське


«Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, що передаються повітряним шляхом. Водночас, коли вводиться карантин на території всієї держави, ми всі з вами стаємо потенційно інфікованими», — сказав він.


Лікар пояснив, що коли людей просять вдягати маску у громадському транспорті та будівлях, це означає — маска захищає не вас, а від вас людей, які там перебувають.


«Тому, вдягаючи маску у цей конкретний момент, ми зменшуємо можливість інфікування людей, які працюють у державних структурах, і які зобов’язані сьогодні виходити на роботу, щоби забезпечити життєдіяльність країни», — зазначив Ляшко.


Він уточнив, що з маскою зменшується відстань, на яку інфікована людина поширює збудника хвороби, зокрема коронавірус.


«Щодо захисту. Сьогодні переглянуті рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, і респіратори медикам рекомендують використовувати тільки при контакті з хворим на коронавірусну хворобу, особливо коли він перебуває в реанімаційному відділенні, і відбуваються процедури, які передбачають виділення великої кількості біологічної рідини, бо саме з краплями цієї рідини поширюється коронавірус», — резюмував головний санітарний лікар. 


Висновки. Судячи з пояснення лікаря, масковий режим фактично ввводиться тоді, коли кожну людину розглядають як потенційного носія хвороби. Маска - захист від розповсюдження вірусу носієм. Вона не захищає здорову людину. Масковий режим введений в Києві, де нині вже зареєстровано 29 випадків захворювань на коронавірус (дані МОЗ на 10.00, 24 березня). Масковий режим у Києві ввели після виявлення хвороби. У Києві введений режим надзвичайної ситуації.


Але чи є підстави зараз, ще й при дефіциті масок, вводити масковий режим у Кременчуці, де немає жодного випадку коронавірусу? 

22
Автор: Татьяна Донченко
Теги: маска масковий режим коронавірус

Комментарии: 31

54
DjMaster:
Сегодня, 11:19

маска носится не более 2-ух часов, потом ее надо менять


+43
6
Елена Васильева:
Сегодня, 11:26

Отакої... Ну, окmask


+5
1 471
Kebchik:
Сегодня, 11:35

Это давно нужно было сделать, и не ждать, пока в городе появится вирус.


+5
425
Lyolya:
Сегодня, 11:45

Остается открытым вопрос. Когда маски будут доступны в продаже и по цене ? Я,например, шить принципиально не хочу, хотя с легкостью могу. На дворе 21 век.


+43
1 378
ankrem:
Сегодня, 11:49

Багаторазові  маски мона використовувати повторно після прання і прасування.

 

Раз мона, знач нуна.


+13
582
Medar:
Сегодня, 11:51

Можно ли использовать бафф в качестве маски?


+6
55
vortex:
Сегодня, 11:52

Мне вот интересно, тот кто принимал такое решение в школу ходил вообще или нет? Маска - одноразовая. Она не может использоваться повторно. И носить её целый день нельзя, там пару часов. Т.е. на каждый день этих масок каждому нужно минимум пару штук. Даже если люди будут сидеть дома в большинстве своём и на всю Украину нужно будет всего лишь 10 млн штук в день... ГДЕ ВЫ, АМЁБЫ, ИЗДАЮЩИЕ ПОДОБНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТЕ ВЗЯТЬ 10 МЛН. МАСОК В СУТКИ? Дегенераты полные. Ношение маски с нарушением правил её использования увеличивает риск заболевания, в первую очередь для тех на ком она надета, в ней скапливается вся грязь


+87
10
FEЯ:
Сегодня, 12:03

 "НАВІТТЬ МОЗ ЗМІНИВ СВОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ"!!! ТА ВИ ЩО!!! НАДАЙТЕ ОФІЦІЙНИЙ ТЕКСТ! А ОСЬ ВООЗ НЕ ЗМІНИВ СВОЇХ РЕКОМЕНДАЦІЙ!!! ПО-ПЕРШЕ, МАСКА ПОТРІБНА ЛЮДЯМ НЕЗДОРОВИМ ТА ТИМ, ХТО ДОГЛЯДАЄ ЗА ХВОРИМИ. ПО-ДРУГЕ, ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАСКИ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ. 


+28
369
Yustas:
Сегодня, 12:04

Вы перед тем как требовать сначала обеспечте дебилы! не то чтобы масок, марли уже нет в аптеках идиоты хреновы.. Может нам еще марлю научиться делать?


+67
4 426
Solenoid:
Сегодня, 12:07

А как мне зайти купить маску в аптеку, если у меня нету маски?

Да и в аптеке тоже нету масок. Эти клоуны местные уже достали! Ну как такие ограниченные и недалекие попадают во власть?


+71
92
cenzor:
Сегодня, 12:13

оденем как раз те маски,которые за кордон продали. Реальный будет трындец малецкому в четверг. Будут погромы, потому что масок нет, а нервы не железные. Я сомневаюсь что кто то будет терпеть на улице, когда тысячи людей не смогут зайти за хлебом или лекарствами


+34
412
Trik-Trak:
Сегодня, 13:02

Прекратите разгонять панику! Наш светоч, наш пророк веталька малецкий предвидел всё! Маску можно будет соорудить из веталькиной газеты Интструкция и чертёж будут напечатаны непосредственно в газете!


+42
11
marinochka__30:
Сегодня, 13:09

во всём мире уже требуют ходить в маске, это правильно. Если хочешь находиться меж людей ,будь то магазин,аптека, транспорт,будь добр придерживаться правил. Обезопасить и себя и людей рядом

 


-9
153
ori_on:
Сегодня, 13:11

Цитата: FEЯ

 "НАВІТТЬ МОЗ ЗМІНИВ СВОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ"!!! ТА ВИ ЩО!!! НАДАЙТЕ ОФІЦІЙНИЙ ТЕКСТ! А ОСЬ ВООЗ НЕ ЗМІНИВ СВОЇХ РЕКОМЕНДАЦІЙ!!! ПО-ПЕРШЕ, МАСКА ПОТРІБНА ЛЮДЯМ НЕЗДОРОВИМ ТА ТИМ, ХТО ДОГЛЯДАЄ ЗА ХВОРИМИ. ПО-ДРУГЕ, ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАСКИ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ. 

это вы расскажите китайцам у которых масочный режим ввели по всему Китаю через месяц и обязательный 2-х недельный карантин после пересечения провинций!!!( областей по нашему) .


-8
92
cenzor:
Сегодня, 13:18

Цитата: marinochka__30
Обезопасить и себя и людей рядом
пошьёте ме маску - 5шт пожалуйста.



Цитата: ori_on
это вы расскажите китайцам
дело не в масочном режиме, а то получается когда маски продали зп кордон МОЗ врещал,что маски нужны только больным, Теперь маски нужны всем, но их нет вообще. Теперь будем вводить масочный режим, не странновато ли поведение МОЗа? Да и где их взять то? материалы даже пошить если то где?  Может аппендикс самому тоже вырезать при чем обычным ножом.


+18
17
Чувааак:
Сегодня, 13:48

До маски треба ще пару одноразових рукавиць добавити (хоа б таких як в МО на цукерках і печиві). ІМХО людина під час подорожі на роботу/додому береться руками за поручні, ручки дверей, перила, стіни і т.д., приходить на роботу/додому, роздягається, включає світло у вбиральні, відкриває двері вбиральні, миє до хвилини руки, що і хірурги позаздрять, витирає однорахззовим рушником, і закриває двері вбиральні, беручись за ту саму ручку, за яку брались до миття рук, і вимикає світло натискаючи на вимикач, який вмикали "брудними" рруками. Тобто теоретично вірус може знов перейти вже на вимиті руки. Були б рукавиці, то зняв би їх як тільки зайшов в +/- безпечне приміщення. А захочеться дорогою різьбу нарізать в носі - зняв рукавиці, ковирнув, і надягнув нові!)


+3
29
Grinenko:
Сегодня, 13:49

В таком случае только многоразовые марлевые или тканевые спсают. Главное что бы у нас не было вспышки, а со всем остальным я думаю что мы справимся. Люди, берегите себя и сидите дома. 


+1
17
Чувааак:
Сегодня, 13:51

Але чи є підстави зараз, ще й при дефіциті масок, вводити масковий режим у Кременчуці, де немає жодного випадку коронавірусу? 
потрібно виробити звичку захищатись, бо в заразного вже буде другий клопіт, і він не такий оптимістичний


+4
299
lag8600:
Сегодня, 13:55

Одноразовую маску стираю хоз.мылом и в горячей воде, нормально выдерживает. На работе дали одну маску, в аптеке марли нет, значит стираем пока не будет дыр.


+4
192
ksenaksenia:
Сегодня, 13:55

Цитата: Lyolya

Остается открытым вопрос. Когда маски будут доступны в продаже и по цене ? Я,например, шить принципиально не хочу, хотя с легкостью могу. На дворе 21 век.

 

если вы ПРИНЦИПИАЛЬНО не хотите шить защиту для себя и своих родных, то это уже сугубо Ваши проблемы. Дефицит масок есть во всем мире в нашем 21 веке


-14
4 426
Solenoid:
Сегодня, 13:56

Задолбали умники, которые советуют самим шить. А не с чего шить! Марли нет, бинтов нет, ваты тоже уже нет. Из носка шить? Так смысл такой маски?


+19
297
grykov:
Сегодня, 14:05

Цитата: Solenoid

Задолбали умники, которые советуют самим шить. А не с чего шить! Марли нет, бинтов нет, ваты тоже уже нет. Из носка шить? Так смысл такой маски?

марля є, погано шукали.

 


-24
1 534
Хатаб:
Сегодня, 14:18

Погано, коли керують ідіоти. Ще гірше, коли їх керування відбувається в критичних ситуаціях. Носіння масок здоровими людьми тільки погіршить ситуацію. Коли ми дихаємо, виділяється волога. Вона накопичується в масці. Коронавірус краще розповсюджується саме у вологому середовищі. Так шо рішення Малецького можна розглядати як теракт.


+26
297
grykov:
Сегодня, 14:49

Цитата: grykov

Цитата: Solenoid

Задолбали умники, которые советуют самим шить. А не с чего шить! Марли нет, бинтов нет, ваты тоже уже нет. Из носка шить? Так смысл такой маски?

марля є, погано шукали.

 

А чого це ви одразу "дізлайкаєте"? Аптека Панацея Фарм, вулиця Івана Приходька, 111. Я сьогодні купив. І в АТБ марля була.

 


0
40
Olexander:
Сегодня, 15:08

цікаво було б побачити, як наш мер пере свої маски ? "..терзают смутные сомнения"(с)



Цитата: lag8600
стираем пока не будет дыр
а потім латати 
Цитата: Хатаб
Погано, коли керують ідіоти
Цитата: Solenoid
А как мне зайти купить маску в аптеку, если у меня нету маски?
загадка для мера )



+13
92
cenzor:
Сегодня, 15:49

Цитата: Solenoid
Задолбали умники, которые советуют самим шить
так получается медикам тоже самим шить? 
. Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты,. Медикам тоже, как я понял нужно самим шить?
это про вчерашний поезд.Пошить такую маску типа от...сь от меня в магазине можно, только вреда от нее больше чем пользы.


+3
32
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:50

Марлю можно найти кстати, мы взяли 10м по 60 грн! Лучше всего делать самим, дешево и не на один раз!


-6
24
kobzar007:
Сегодня, 15:52

Та давно надо было этот режим вводить, что же у нас все ходят кашляют и без масок...ладно на улице, а если в закрытых помещениях, то это реально угроза другим людям.


-5
92
cenzor:
Сегодня, 16:04

Цитата: sergey.kovalenko
Лучше всего делать самим,
кружок умелые ручки в мерии? так пошейте мешок и раздайте как перед выборами газеты раздавали с краской... Вот реальный шанс на будущую предвыборную программу-раздавайте маски и люди к вам потянутся!


+7
3 645
Oleg Olimp:
Сегодня, 16:24

Для тех у кого нет, дежурная маска будет висеть на гвоздике слева от входа в аптеку, просьба в маску не сморкаться

Администрация аптеки

Будьте здоровы!kissing_heart


+5
192
ksenaksenia:
Сегодня, 16:26

Цитата: Solenoid

А как мне зайти купить маску в аптеку, если у меня нету маски?

Да и в аптеке тоже нету масок. Эти клоуны местные уже достали! Ну как такие ограниченные и недалекие попадают во власть?

 

позвоните в швейный, у них можно заказать под выдачу материалы. я вчера купила метериал и резинки.

+ в ателье шьют маски под заказ (многоразовые от 20 грн)

 


+1
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