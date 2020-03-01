У лікарні «Кременчуцькій» з'явиться ще 8 боксованих палат та приміщення для кисневих балонів

Сегодня, 11:01 Просмотров: 866 Комментариев: 1

23 березня медиків викликали до пацієнта з температурою, що повернувся з Таїланду, але коронавірус у нього не підтвердився

23 березня на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Віталій Малецький проінформував про оперативну ситуацію в Кременчуці у галузі медицини. Він повідомив про захворюваність серед кременчужан та підготовку до можливої загрози коронавірусу.





Протягом останньої доби до лікарів звернулося 6 кременчужан з ГРВІ та грипом. На стаціонарному лікуванні зараз перебувають 75 пацієнтів з пневмонією, у 2 з яких тяжкий перебіг захворювання. У місті немає зареєстрованих випадків захворюваності на COVID-19.



23 березня медиків викликали до пацієнта з високою температурою, який повернувся з Таїланду. Тест на коронавірус показав негативний результат, пацієнта ушпиталили з бронхітом в інфекційний стаціонар.







Також мер Малецький розповів, що наразі дооснащують інфекційне відділення лікарні «Кременчуцька». Завдяки допомозі підприємств та благодійників розпочали будівництво приміщення для зберігання кисневих балонів. Проводиться ремонт із заміною комунікацій та сантехнічного обладнання в інфекційних боксах (їх функціонує 24, після завершення ремонту стане 32).





Дякуємо Кременчуцькому заводу технічного вуглецю, ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», Кременчуцькому заводу дорожніх машин та іншим благодійникам за допомогу в ремонті інфекційного відділення, - написав Малецький.





Він зазначив, що місто продовжують готувати до введення надзвичайного стану та призупинення роботи громадського транспорту. З підприємствами та установами критичної інфраструктури відпрацьовується механізм доставки працівників до місця роботи.



