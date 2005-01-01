На Полтавщині чоловік залишився без ноги

Сегодня, 10:29 Просмотров: 209

Нога потрапила під шнек зернозбиральної машини, у результаті відтяло гомілку

23 березня до Пирятинської центральної районної лікарні потрапив 36-річний чоловік. Діагноз потерпілого: «травматична ампутація правої гомілки, відкриті переломи правої ноги». Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Мешканець Пирятина, працівник ТОВ «Баришівська зернова компанія», травмувався на роботі. Нога потрапила під шнек зернозбиральної машини. Стан здоров’я чоловіка – тяжкий.