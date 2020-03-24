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За добу в Україні виявили 11 нових випадків коронавірусу

Сегодня, 12:13 Просмотров: 1 742 Комментариев: 1

 

Загалом на території держави вже 84 випадки коронавірусної хвороби

Станом на сьогодні, 24 березня, на 10.00, в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це інформує МОЗ.


Померло троє людей, одна одужала. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус

Комментарии: 1

1 378
ankrem:
Сегодня, 12:49

Сегодня уже +13


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