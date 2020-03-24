За добу в Україні виявили 11 нових випадків коронавірусу

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Загалом на території держави вже 84 випадки коронавірусної хвороби
Станом на сьогодні, 24 березня, на 10.00, в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це інформує МОЗ.
Померло троє людей, одна одужала. За добу зафіксовано 11 нових випадків.
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