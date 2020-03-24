За добу в Україні виявили 11 нових випадків коронавірусу

Сегодня, 12:13 Просмотров: 1 742 Комментариев: 1

Станом на сьогодні, 24 березня, на 10.00, в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це інформує МОЗ.





Померло троє людей, одна одужала. За добу зафіксовано 11 нових випадків.