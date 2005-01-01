Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Протягом дня вулиці Кременчука патрулюватимуть понад 100 правоохоронців

Сегодня, 12:41 Просмотров: 1 886 Комментариев: 2

Патрулювання здійснюватимуть у три зміни

 

На сьогоднішньому «антикоронавірусному» штабі обговорили патрулювання правоохоронцями вулиць Кременчука. Деталі розповів заступник начальника Кременчуцького відділу поліції Ігор Матяш.


Підполковник поліції зазначив, що планують здійснювати патрулювання у три зміни. На першу зміну передбачають 34 співробітники: збройні сили, громадські формування та «Муніципальна варта». Друга зміна - 26 осіб. Третя зміна - 50 військовослужбовців Нацгвардії на нічне патрулювання. Перша зміна триватиме з 9.00 до 16.00, друга - з 16.00 до 23.00, третя - з 23.00 до 5.00.


Нацгвардія виділяє на комунальний транспорт 36 військовослужбовців, які не допускатимуть сторонніх осіб. 7 одиниць транспорту залучають з громадських формувань.

8
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавирус коронавірус правоохранители патрулирование

Комментарии: 2

21
gansit:
Сегодня, 14:09

Интересно услышать права и обязаности вот этих "Третя зміна - 50 військовослужбовців Нацгвардії на нічне патрулювання"?


+6
534
VsegdaProtiv:
Сегодня, 15:49

Цитата: gansit

Интересно услышать права и обязаности вот этих "Третя зміна - 50 військовослужбовців Нацгвардії на нічне патрулювання"?

да и права гражданских образований...


+1
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