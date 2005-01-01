Четверо осіб перебувають під домашнім арештом через заворушення у Нових Санжарах

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Десятьом особам оголосили про підозру за фактами правопорушень у Нових Санжарах. Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини.





П’ятьом фігурантам вручили підозри у скоєнні масового заворушення (ст. 294 КК України). Чотирьох з них взяли під нічний домашній арешт. Клопотання про обрання запобіжного заходу для п’ятої особи суд не задовольнив.





Домашній арешт із забороною залишати місце проживання вночі отримав також підозрюваний у посяганні на життя поліцейського (ст. 348 КК України).









Станом на вечір 2 березня ще двом особам повідомили про підозри у скоєнні хуліганських дій (ст. 296 КК України) та двом фігурантам вручили підозри у блокуванні транспортних комунікацій (ст. 279 КК України).



Загалом поліція Полтавщини розслідує 8 кримінальних проваджень.