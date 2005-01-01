Происшествия

Кременчужанин отримав штраф за те, що припаркувався на газоні наркодиспансеру

Сегодня, 09:02 Просмотров: 1 006 Комментариев: 2

Чоловік заявив, що не знав про заборону паркуватися на газонах

26 лютого на засіданні адміністративної комісії оштрафували кременчужанина Олександра, який 27 січня припаркував свій легковик на газоні Кременчуцького наркодиспансеру, що на вулиці Ціолковського.


Олександр у поясненні до протоколу заявив, що не знав про заборону паркуватися на газонах. Втім, свою провину він визнав і пообіцяв, що подібне більше не повториться.


Члени адмінкомісії наклали на чоловіка штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 грн. Також вони попередили Олександра, що це не є максимальний штраф за подібне правопорушення, і якщо воно повториться, то платити доведеться вже більше (до 1360 грн).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: админкомиссия админпротокол штраф парковка наркодиспансер газон

Комментарии: 2

4 095
почемучка:
Сегодня, 09:53

на Ютуб-каналі Візиту бачив передачу, на якій розглядали цей протокол, який, якщо відверто, висмоктаний з пальця.

Термін "газон" означає що земля покрите або штучним покриттям, або поверхня підготовлена і засіяна газонною травою, а не дикорослою


+7
516
VsegdaProtiv:
Сегодня, 11:06

там  у них на Циолковского газон начинается ещё от съезда с дороги в сторону диспансера... только с лунным рельефом


+7
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