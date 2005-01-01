Кременчужанин отримав штраф за те, що припаркувався на газоні наркодиспансеру

Сегодня, 09:02 Просмотров: 1 006 Комментариев: 2

Чоловік заявив, що не знав про заборону паркуватися на газонах

26 лютого на засіданні адміністративної комісії оштрафували кременчужанина Олександра, який 27 січня припаркував свій легковик на газоні Кременчуцького наркодиспансеру, що на вулиці Ціолковського.



Олександр у поясненні до протоколу заявив, що не знав про заборону паркуватися на газонах. Втім, свою провину він визнав і пообіцяв, що подібне більше не повториться.



Члени адмінкомісії наклали на чоловіка штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 грн. Також вони попередили Олександра, що це не є максимальний штраф за подібне правопорушення, і якщо воно повториться, то платити доведеться вже більше (до 1360 грн).