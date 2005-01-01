Оголосили про підозру харків'янину, який у Полтаві робив «закладки»

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Жителю Харкова повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені у великих розмірах). 29-річному чоловіку інкримінують 14 епізодів злочинної діяльності, - інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





Відомо, що у грудні 2019 року харків’янин приїхав у Полтаву, щоб зробити «закладки» психотропної речовини. Під час одного з випадків дії «закладчика» помітили та повідомили правоохоронцям. На місці події працівники поліції вилучили у молодика полімерні пакетики із речовиною. За висновками судово-хімічних експертиз, нею виявилася особливо небезпечна психотропна речовина PVP.





Флакка - новий і потенційно небезпечний синтетичний наркотик. Флакка - це вулична назва альфа-PVP - дуже потужного синтетичного катинону. Синтетичні катинони - це нова група амфетаміноподобних вуличних наркотиків.