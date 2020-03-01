Где завтра в Кременчуге не будет света
Сегодня, 18:01
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Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
3 марта в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Ивана Мазепы, 22/35, 28;
- ул. Лейтенанта Покладова, 15/29, 17;
- ул. Софиевская, 37, 38/19;
- ул. 29 Сентября, 5-18.