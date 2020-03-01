Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет света

Сегодня, 18:01 Просмотров: 1 204

 

Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор

3 марта в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Ивана Мазепы, 22/35, 28;
  • ул. Лейтенанта Покладова, 15/29, 17;
  • ул. Софиевская, 37, 38/19;
  • ул. 29 Сентября, 5-18.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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