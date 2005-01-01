Через події у Нових Санжарах відкрили ще одне кримінальне провадження

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Поліція Полтавщини відкрила шосте кримінальне провадження через події, що відбулися 20 лютого у Нових Санжарах. До Єдиного реєстру досудових розслідувань також внесли відомості за ст. 295 Кримінального кодексу України – заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





Нагадаймо, наразі відкрито 6 кримінальних проваджень. Раніше почали досудове розслідування по фактах масових заворушень, незаконного перекриття транспортних магістралей, хуліганства та розпалювання релігійної, міжрасової ворожнечі. Крім того під домашній арешт посадили новосанжарця, якому інкримінують посягання на життя правоохоронця.