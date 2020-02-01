14 нагород завоювали кременчужани на чемпіонаті з бойового гопака

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В Одесі відбувся чемпіонат України з бойового гопака імені Миколи Руденка. Участь у змаганнях взяли 120 спортсменів з 6 областей. Спортсмени мірялися у 3 дисциплінах: забава, контактний бій, сольний виступ з уявним суперником.





Кременчук представили вихованці зразкового художнього колективу т\о «Ансамбль танцю «Козачата». Наші козачата завоювали 14 нагород: І місце-8, ІІ місце-5, ІІІ місце-1.









Бійці розповідають, що попри те, що цей вид спорту часто нагадує театралізовану виставу – травми тут не рідкість. Крім самих поєдинків, для гостей турніру провели майстер-класи з боїв на шаблях і організували тематичні кінопокази, а чинні військовослужбовці провели лекцію про російсько-українську війну.