У ДТП на Прикарпатті постраждали троє мешканців Полтавщини

Сегодня, 14:04 Просмотров: 104

В ніч на 25 лютого у ДТП на Прикарпатті постраждали мешканці Полтавщини.





Як повідомляє Івано-Франківська ОДА з посиланням на УПЦЗ в області, ДТП трапилась в с. Воронів, що на Рогатинщині, близько 4.00. 29-річний водій Audi на іноземній реєстрації не впорався з керуванням та в'їхав в Кia, припарковану на узбіччі. Внаслідок наїзду постраждали троє мешканців Решетилівки: 46-річний водій Кia та його 21-літній пасажир, що стояли неподалік автівки, а також 21-річна пассажирка, яка знаходилась у салоні машини.





Постраждалих медики госпіталізували до Рогатинської центральної районної лікарні з травмами різного ступеню.