На Полтавщині викрили на хабарі державного виконавця

Сегодня, 15:18 Просмотров: 811

Служба безпеки України підозрює в отриманні неправомірної вигоди начальника одного з міських відділів державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Про це інформує Управління СБУ в Полтавській області.





Підозрюють, що державний виконавець налагодив схему отримання з місцевих громадян неправомірної вигоди. Він вимагав від чоловіка хабар у розмірі 4 тисячі гривень. За цю суму посадовець обіцяв не стягувати примусово борг.





Правоохоронці затримали начальника відділу в одному із райцентрів Полтавщини під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. У ході особистого огляду чиновника виявили майже 200 тисяч гривень у різній валюті, походження яких встановлюється слідством.





У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину.