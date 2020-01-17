У мерії Кременчука зчинився скандал через те, що морг 7 січня відмовився прийняти покійного

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За версією Віталія Малецького, співробітники моргу діяли виключно у правовому полі, претензії треба пред'являти до голови ОТГ, районної поліції та до центру ПМСД у Піщаному, який не працює цілодобово

17 січня на засіданні міськвиконкому Кременчуцької міської ради знову розглядали випадок, який трапився 7 січня у Кременчуці, коли у морг не захотіли прийняти тіло покійного, яке привезли з Піщаного.



На засіданні під головуванням мера Кременчука Віталія Малецького були присутні родина померлого, виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Віталій Стефаненко, керівник департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик, депутатка Оксана Піддубна та приватні підприємці, які надають ритуальні послуги.



Під час обговорення питання у залі вибухнув скандал, і тон, у якому розмовляли присутні, був далекий від спокійного. Особливо словесна перепалка велася між мером Віталієм Малецьким та депутаткою Оксаною Піддубною. Здавалося, що присутні не намагаються конструктивно вирішити проблему, а лише перекричати одне одного.



По-перше, мер Кременчука повідомив, що по даній справі наразі проводять перевірку департаменту житлово-комунального господарства, якому підпорядковується Кременчуцький морг.



Потім слово взяв очільник КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Віталій Стефаненко, за його словами, причиною відмови прийняти тіло стало те, що не було надано необхідних документів:





- 7 числа до нас приїхала невідома машина. Зі слів супроводжуючих, які привезли померлого, вони привезли його з Піщаного. Документів у них не було ніяких. Мається на увазі, документів про смерть: ні медичного свідоцтва про смерть, ні направлення від поліції.



Мер Малецький додав, що тіло мали б доправити до моргу разом з висновком про ненасильницьку смерть, яке зазвичай надають співробітники поліції, або з лікарським свідоцтвом. Але родичі покійного відповіли, що працівники районної поліції пояснили їм під час свого візиту, що у морзі буде достатньо їхньої заяви, на основі якої тіло й приймуть на зберігання. А саме тому правоохоронці забрали висновок про ненасильницьку смерть із собою та поїхали. Свідоцтво про смерть родина померлого також отримала від лікаря наступного дня.





- Ви бачите, що у нас все звелося до того, що в районі: а) лікар вихідний і лікаря немає в ОТГ; б) поліція говорить про те, що вона ті документи, які вона до цього видавала, не видає. Як мають чинити наші люди, коли приїжджає невідомо хто, вибачте, ну ви родичі, але жодного документу немає. Як він має чинити? Він має чинити по закону. В чому ми його зараз звинувачуємо? - виклав свою думку пан Малецький.



Стає зрозуміло, що мер Кременчука притримується такої точки зору, що у морзі діяли виключно у правовому полі. А насправді претензії треба пред'являти до голови ОТГ, районної поліції та до центру первинної медико-санітарної допомоги у Піщаному.





- Ви повинні піти до свого голови ОТГ і задати йому це питання. Сказати: пане Красницький, ви голова ОТГ, у вас є повноваження, у вас є бюджет, відладьте роботу, будь ласка, центру ПМСД на ввіреній вам території, за яку ви відповідаєте, налагодьте комунікацію з районною поліцією, для того, щоб вона працювала — і тоді в нашій громаді буде порядок, - звернувся він до родини померлого.



І також додав, що центр ПМСД має працювати цілодобово, щоб надавати допомогу населенню. Тут Тетяна, родичка покійного, зауважила, що Піщане — це маленьке село, де працює всього два лікаря, і їм буде важко чергувати цілодобово.



Депутатка Оксана Піддубна запросила на засідання також приватних підприємців, які надають ритуальні послуги.









Підприємець Юлія Петрівна, яка працює у цій сфері (саме її фірма надавала у той день послуги родині з перевезення тіла померлого), розповіла, що до цього мешканці району, коли у них помирали рідні, складали заяви (у письмовому або друкованому вигляді) для прийняття тіла у морг. Коли небіжчика привозили до моргу, звідти працівники дзвонили до районної поліції і уточнювали, чи не було насильницької смерті. Так вона описала процедуру, якою до цього керувалися.





- Я думаю, тут треба провести службове розслідування по районній поліції, і, можливо, вжити якихось кадрових заходів там, - прокоментував Віталій Малецький.





Тоді Тетяна зазначила, що у них не прийняли тіло й тоді, коли вони приїхали другий раз, у них на руках вже була копія висновку з поліції про ненасильницьку смерть, проте і це не змінило ситуації.





На що Віталій Стефаненко відповів, що то була фотокопія документу, роздрукована з телефону, де не було жодного підпису співробітника поліції, він не був завірений — тобто документ у неналежному вигляді.





Мер Малецький підтримав пана Стефаненка та додав, що існує розуміння документа, і не можна працювати з фотокопією.





- Але вибачте мене, тіло лежить у машині. Тут два розуміння: або директор дзвонить уже по довідці з прізвищем, бо воно ж там все-таки написано (навіть на фотокопії) або говорить: везіть тіло назад, - заперечила Оксана Піддубна.



У підсумку мер Кременчука вважає, що недопрацювали люди у районі, і слід звертатися саме до них. Рішення таке: треба створити звернення до виконуючого обов'язки голови районної адміністрації та до керівника районної поліції, аби ця ситуація більше не повторювалася та щоб вони дали роз'яснення.



Претензій же до виконуючого обов'язки директора КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» бути не повинно, бо він не мав повноважень, тому що йому не були надані необхідні документи, і у нього були фактично зв'язані руки, звідси і розпорядження не приймати тіло до моргу. А Тетяні, у якої помер свекор, мер порадив надіслати звернення панові Стефаненку, той дасть їй письмову відповідь щодо ситуації, яка склалася, і з цією відповіддю вона зможе звертатися далі, наприклад, до суду.